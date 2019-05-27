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Acidente aéreo

Último show de Gabriel Diniz, de "Jenifer", no ES foi há dois meses

Cantor morreu nesta segunda (27) vítima de um acidente aéreo
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

27 mai 2019 às 18:45

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 18:45

O cantor Gabriel Diniz em show que fez no Embrazado, na Praia do Canto, em Vitória, Espírito Santo Crédito: Reprodução/Instagram @gabrieldiniz
Gabriel Diniz, de 28 anos, morreu nesta segunda-feira (27) em um acidente de avião no Sul de Sergipe. Mas há cerca de dois meses ele cantava seu maior sucesso, "Jenifer", em dobradinha de shows no Espírito Santo. O primeiro show foi numa casa de shows, na Praia do Canto, em Vitória, seguido de uma calourada em Colatina.
> Famosos lamentam a morte de Gabriel Diniz, do hit "Jenifer"
Um dia depois de sua apresentação, no dia 24 de março, o sertanejo fez um post comemorando o sucesso de público: "O primeiro da noite foi ontem (23 de março) em Vitória, no Espírito Santo. Sim! Energia top, galera top e show top. Obrigado, galera, pelo carinho e energia de vocês. Até a próxima se Deus Quiser".
A Brava Entretenimento, empresa que promoveu o show de Gabriel no Embrazado, na Praia do Canto, fez um post homenageando o artista: "Tivemos a honra de produzir um evento com esse grande artista". 
> Gabriel Diniz pegou avião para fazer surpresa para a noiva
Horas depois, o cantor também se apresentou em Colatina e, na oportunidade, também agradeceu os fãs capixabas: "Agradecer a toda galera de Colatina, no Espírito Santo, pelo carinho ontem (23 de março) no nosso segundo show da noite. Sim, vocês são foda! Até a próxima se Deus quiser". 

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