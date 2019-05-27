Último show de Gabriel Diniz, de "Jenifer", no ES foi há dois meses

, de 28 anos, morreu nesta segunda-feira (27) em. Mas há cerca de dois meses ele cantava seu maior sucesso,, em dobradinha de shows no Espírito Santo. O primeiro show foi numa casa de shows, na Praia do Canto, em Vitória, seguido de uma calourada em Colatina.

Um dia depois de sua apresentação, no dia 24 de março, o sertanejo fez um post comemorando o sucesso de público: "O primeiro da noite foi ontem (23 de março) em Vitória, no Espírito Santo. Sim! Energia top, galera top e show top. Obrigado, galera, pelo carinho e energia de vocês. Até a próxima se Deus Quiser".