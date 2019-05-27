Último show de Gabriel Diniz, de "Jenifer", no ES foi há dois meses

Gabriel Diniz, de 28 anos, morreu nesta segunda-feira (27) em um acidente de avião no Sul de Sergipe. Mas há cerca de dois meses ele cantava seu maior sucesso, "Jenifer", em dobradinha de shows no Espírito Santo. O primeiro show foi numa casa de shows, na Praia do Canto, em Vitória, seguido de uma calourada em Colatina.
Um dia depois de sua apresentação, no dia 24 de março, o sertanejo fez um post comemorando o sucesso de público: "O primeiro da noite foi ontem (23 de março) em Vitória, no Espírito Santo. Sim! Energia top, galera top e show top. Obrigado, galera, pelo carinho e energia de vocês. Até a próxima se Deus Quiser".
A Brava Entretenimento, empresa que promoveu o show de Gabriel no Embrazado, na Praia do Canto, fez um post homenageando o artista: "Tivemos a honra de produzir um evento com esse grande artista".
Horas depois, o cantor também se apresentou em Colatina e, na oportunidade, também agradeceu os fãs capixabas: "Agradecer a toda galera de Colatina, no Espírito Santo, pelo carinho ontem (23 de março) no nosso segundo show da noite. Sim, vocês são foda! Até a próxima se Deus quiser".