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REENCONTRO

Lisa Kudrow e Courteney Cox, de 'Friends', se reúnem em programa de TV

Courteney falou sobre seu projeto com mulheres grávidas e teve encontro inusitado com amiga da série

Publicado em 30 de Janeiro de 2019 às 20:39

Publicado em 

30 jan 2019 às 20:39
30/01/2019 - Courteney Cox, Ellen DeGeneres e Lisa Kudrow em estúdio da cafetaria 'Central Perk' Crédito: Instagram / @courteneycoxofficial
Ellen DeGeneres montou um encontro surpresa entre Lisa Kudrow e Courteney Cox em seu programa, The Ellen Show, nesta terça-feira, 29. As atrizes se eternizaram, respectivamente, como Phoebe Buffay e Monica Geller, de Friends. Para recebê-las, a apresentadora montou o cenário da cafeteria Central Perk - onde os personagens dos seriado passavam a maior parte do tempo.
A primeira a entrar no estúdio foi Courtney, que foi ao talk show para falar sobre o seu programa Nine Months with Courteney Cox, que será lançado no Facebook e acompanhará a vida de mulheres grávidas.
"Gunther não está aqui, isso é só um set", brincou Ellen, referindo-se ao gerente do Central Perk. Em seguida, Lisa Kudrow apareceu, surpreendendo a amiga e a plateia. "Não acredito que você está aqui", disse Courteney.

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