Lisa Kudrow e Courteney Cox, de 'Friends', se reúnem em programa de TV

30/01/2019 - Courteney Cox, Ellen DeGeneres e Lisa Kudrow em estúdio da cafetaria 'Central Perk' Crédito: Instagram / @courteneycoxofficial

Ellen DeGeneres montou um encontro surpresa entre Lisa Kudrow e Courteney Cox em seu programa, The Ellen Show, nesta terça-feira, 29. As atrizes se eternizaram, respectivamente, como Phoebe Buffay e Monica Geller, de Friends. Para recebê-las, a apresentadora montou o cenário da cafeteria Central Perk - onde os personagens dos seriado passavam a maior parte do tempo.

A primeira a entrar no estúdio foi Courtney, que foi ao talk show para falar sobre o seu programa Nine Months with Courteney Cox, que será lançado no Facebook e acompanhará a vida de mulheres grávidas.