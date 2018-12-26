Letícia Almeida acusa Jonathan Couto de não pagar pensão da filha

26/12/2018 - Leticia Almeida, Saulo Poncio e Jonathan Couto - Crédito: Reprodução/Instagram

Letícia Almeida, 22, Jonathan Couto, 24, e a família de Saulo Poncio continuam imersos na polêmica da filha da atriz, Madalena. Nesta terça-feira (25), Letícia respondeu alguns comentários de seus seguidores através do Instagram, incluindo um sobre a ajuda financeira de Jonathan -o pai de Madalena e concunhado de Letícia na época em que ela engravidou.

A atriz respondeu ao seguidor que o pai de Madalena não pagava a pensão dela. Ela ainda respondeu a outros comentários dizendo que é seu pai quem a ajuda, e afirmou que "ser mãe é maravilhoso e ser solteira é ótimo".

Em uma série de perguntas e respostas, Jonathan afirmou também através de seu Instagram que paga a pensão em dia. "Pensão dá cadeia. A minha está em dia", respondeu a um de seus seguidores, que perguntava por que ele não pagava a pensão.

Letícia Almeida acusa Jonathan Couto de não pagar pensão e ele rebate Crédito: Reprodução/Instagram

ENTENDA O CASO

Em 2017, a atriz Letícia Almeida descobriu a gravidez enquanto reatava o namoro com o cantor Saulo Poncio. Até 1º de junho, quando Saulo fez o teste de DNA, acreditava-se que o filho era dele.

Quando descobriu que não tinha o DNA compatível, Saulo contou a notícia em seu Instagram. Ele já havia registrado o bebê quando o resultado deu negativo. A reviravolta fez com que as suspeitas caíssem em cima do também cantor Jonathan Couto, casado com Sarah Poncio, que é a irmã de Saulo.