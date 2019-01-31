Leonardo DiCaprio faz postagem sobre rompimento de barragem em Brumadinho

Ator Leonardo di Caprio Crédito: Divulgação

O ator Leonardo DiCaprio se posicionou sobre o rompimento de uma barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, em seu Instagram na última quarta-feira, 30.

DiCaprio repostou fotos e um texto publicados inicialmente pelo Greenpeace. Nas imagens, é possível ver um carro perdido em meio à lama e outros momentos do prejuízo causado.

Já o texto postado pelo ator aborda o rompimento da barragem que "liberou quase 13 milhões m³ de lama tóxica e sofrimento" e ocorreu apenas três anos após o desastre de Mariana.

"Governos e corporações precisam parar de colocar lucros acima da vida de pessoas e da natureza", conclui.