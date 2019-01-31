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TRAGÉDIA EM MG

Leonardo DiCaprio faz postagem sobre rompimento de barragem em Brumadinho

Ator pediu que 'governos e empresas parem de colocar lucros acima de vidas e da natureza'

Publicado em 31 de Janeiro de 2019 às 17:09

Publicado em 

31 jan 2019 às 17:09
Ator Leonardo di Caprio Crédito: Divulgação
O ator Leonardo DiCaprio se posicionou sobre o rompimento de uma barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, em seu Instagram na última quarta-feira, 30.
DiCaprio repostou fotos e um texto publicados inicialmente pelo Greenpeace. Nas imagens, é possível ver um carro perdido em meio à lama e outros momentos do prejuízo causado.
Já o texto postado pelo ator aborda o rompimento da barragem que "liberou quase 13 milhões m³ de lama tóxica e sofrimento" e ocorreu apenas três anos após o desastre de Mariana.
"Governos e corporações precisam parar de colocar lucros acima da vida de pessoas e da natureza", conclui.
Confira a publicação abaixo:

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