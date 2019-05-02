Léo Santana, Tony Salles e Xanddy do Harmonia gravam DVD

Crédito: Montagem Gazeta Online

Léo Santana, 30, e os grupos Parangolé e Harmonia do Samba se reuniram nesta quarta-feira (1º) para O Encontro, um show cheio de ritmo e suingue no estádio da Arena Fonte Nova, em Salvador. O projeto foi todo filmado e desse material vai sair um DVD. Os cantores, 30, e os gruposse reuniram nesta quarta-feira (1º) para O Encontro, um show cheio de ritmo e suingue no estádio da Arena Fonte Nova, em. O projeto foi todo filmado e desse material vai sair um DVD.

"Está começando esse encontro agora. Ainda é algo embrionário, mas desse teste poderá sair uma turnê muito especial", diz Tony Salles, 38, cantor do Parangolé.

"É um momento muito especial para nós três, para o movimento do pagode. E hoje é só o primeiro passo. Os próximos shows que fizermos incluirão mais músicas inéditas e quem sabe convidados", completa Xanddy, 39, vocalista do Harmonia do Samba.

Se depender dos contratantes e da vontade dos três, varias cidades vão receber O Encontro. Porém, por serem três bandas diferentes e três agendas atribuladas, é necessário fazer com que tudo seja estudado para o projeto deslanchar de vez. Ainda não há próximas datas para acontecer.

E o show foi animado. No palco, os três se revezavam e cantavam músicas que fizeram e ainda fazem parte do imaginário dos fãs, ora juntos, ora sozinhos. A apresentação teve bastante pirotecnia, luzes e telões de LED com imagens dos amigos.

O Harmonia desfilou hits, como "Abaixa que é Tiro" e "Vem, Neném". Mas também tocou canções dos parceiros. "A renovação musical nos inspira, então eu me inspiro no Tony que trouxe uma nova onda para a música, e no Léo com sua energia", analisa Xanddy.

Já o grupo Parangolé apostou em canções como "Crush Blogueirinha" e levou a galera ao delírio sob o comando de Tony Salles. Sintonia não faltou entre o trio que fez até coreografias -eles têm como trunfo a dança em suas trajetórias e abusaram disso. O público feminino agradeceu.

"Respeite", "Negro Lindo" e outras das demais fases de sua carreira. Léo também homenageou clássicos do pagode e do axé. Artista dos mais aclamados da noite, Léo Santana acendeu a multidão do estádio baiano com músicase outras das demais fases de sua carreira. Léo também homenageou clássicos doe do

"São três balés, grande cenário, cada um dança e canta a música do outro. Vai ser cada vez mais surpreendente para todos. O show tem até umas pegadinhas e brincadeiras", conta Léo. "A responsabilidade é muito grande, nós três somos uma referência e as pessoas esperam sempre algo a mais. Vai ser incrível e muita gente vai se identificar pelo país afora", completa.

MULHERADA NO PALCO