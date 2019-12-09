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Leo Dias desabafa sobre problema com drogas e falta de saúde mental

Jornalista relacionou dificuldades com a vida profissional e brigas públicas com 'pessoas que considerava leais'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2019 às 20:35

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 20:35

O colunista Leo Dias Crédito: Reprodução/Instagram @leodias
Leo Dias publicou um desabafo no Instagram sobre sua saúde mental e a carreira profissional no último domingo (8). Compartilhando uma imagem com o significado da palavra "escravidão", o jornalista disse que busca a droga para tentar esquecer as dificuldades da vida.
"Está claro para qualquer imbecil que meus últimos meses foram de altos e baixos do meu lado mais obscuro, a droga. Há alguns anos tentando fazer terapia especializada em compulsões, chegamos a conclusão de que os fatores externos profissionais abalam demais a minha saúde mental e me faz procurar a droga", escreveu.
Leo Dias afirmou que uma das razões é a fuga dos próprios problemas. Ele ainda revelou que sua psicóloga disse que a profissão dele - o jornalismo - é insalubre, o que o levou a conduzir a carreira e a vida íntima de uma forma mais leve.
Mas não durou muito. Ele começou a perceber que decepções, como brigas públicas com "pessoas que considerava leais", também lhe faziam mal. Recentemente, o jornalista brigou com a apresentadora Lívia Andrade, com a qual apresenta o "Fofocalizando", do SBT, e teve um desentendimento com Anitta, cantora cuja biografia foi escrita por ele no livro "Furacão Anitta".
Leo Dias ressalta que sua situação não é culpa de ninguém e conta que resolveu publicar o desabafo porque recebe mensagens diárias de pessoas que se preocupam com ele. "O mais recente alerta veio da Xuxa, que disse que eu estava 'agitado demais'", recorda.
"O que eu quero dizer é que eu cheguei à seguinte conclusão: cansei. E estou velho demais para que esses gatilhos [psicológicos] ainda existam. Estou cansado desse vai-e-vem, desse sobe-e-desce", diz.
Ver essa foto no Instagram

Se existe alguém transparente nessa vida, esse alguém sou eu. Mas eu refiro-me a algo que foge totalmente ao meu controle. Sou um péssimo ator, não sei viver personagens e nem é preciso me conhecer muito para que, em alguns segundos olhando para mim, você já perceba alguma coisa. E por isso que está claro para qualquer imbecil que meus últimos meses foram de altos e baixos do meu lado mais obscuro, a droga. Há alguns anos (tentando) fazer terapia especializada em compulsões, chegamos a conclusões de que os fatores externos profissionais abalam demais a minha saúde mental e me faz procurar a droga. Mas pq eu procuro algo que eu sei que tem consequências terríveis para a minha vida? Uma das razões é fuga, sim, simplesmente fuga. Justamente eu, que pareço tão corajoso, fujo para não encarar de frente os meus problemas. Logo em uma das minhas primeiras sessões de terapia, Dra Ângela falou uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça: Sua profissão é insalubre Como assim? Em outras palavras, ela quis dizer que eu deveria mudar de profissão. Ao invés disso, eu decidi mudar o jeito de exercer a minha profissão. Peguei mais leve, e, de fato, a minha vida melhorou. Quando eu me internei em Paulínia, eu descobri outro grave gatilho. As minhas frustrações e decepções me levam também às recaídas. E ultimamente, foram muitas. Não quero citar nomes mas vocês sabem que me refiro às minhas brigas públicas com pessoas que eu considerava leais. Não estou culpando ninguém. O único culpado sou eu. Porque eu estou escrevendo isso em uma rede social? Porque eu recebo centenas de mensagens diárias de gente se preocupando comigo. O mais recente alerta veio da Xuxa, que disse que eu estava agitado demais. Aí eu fui tentar explicar que desde a infância eu sou assim.... Balela. Mais uma fuga. O que eu quero dizer é que, na manhã deste domingo, eu cheguei à seguinte conclusão: eu cansei! E estou velho demais para que esses gatilhos ainda existam. E veja só como Deus é bom comigo: mesmo com esse mega problema eu consigo ser um dos melhores da minha profissão. Como pode? Resumo:chega! Tô exausto desse vai-e-vem, desse sobe-e-desce ! Sobre a imagem acima: adição é escravidão

Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias) em

SAÍDA DO SBT

No fim de novembro deste ano, Leo Dias anunciou pelo Twitter sua saída do SBT. "O SBT acaba de me informar que hoje foi meu último programa. Hoje chegou ao fim definitivamente a minha história no 'Fofocalizando'", escreveu.
Na ocasião, a reportagem contatou o SBT, e a assessoria da emissora negou que Leo Dias tivesse pedido demissão. "Ele continua contratado", informou por telefone, acrescentando que não havia chegado "nenhum comunicado" por parte do apresentador até então.
Posteriormente, Leo Dias alegou que sofreu uma punição da emissora após ter feito críticas à produção: "Fui suspenso do "Fofocalizando". Fui reclamar que toda hora cortavam meu microfone, deu nisso. Uma pena [...]. Acho que sou verdadeiro demais para o programa".

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"O 'Fofocalizando' é bem maior que eu", afirmou ainda Leo Dias em outro momento, em resposta a uma seguidora.
No dia 27 de novembro, a reportagem entrou em contato com a assessoria do SBT e recebeu a seguinte resposta: "Leo Dias pediu demissão, o SBT aceitou e ontem mesmo assinou o documento."
Após sair da emissora de Silvio Santos, o jornalista entrou para a RedeTV!.

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