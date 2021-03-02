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Los Angeles

LeBron James coloca à venda mansão equivalente a mais de R$ 115 milhões

A propriedade localizada em Los Angeles, na região de Brentwood, foi comprada em 2015; mansão possui uma área total de 880 metros quadrados

Publicado em 02 de Março de 2021 às 17:47

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 mar 2021 às 17:47
LeBron James teve mais uma atuação primorosa na final da NBA
LeBron James teve mais uma atuação primorosa na final da NBA Crédito: NBA/Divulgação
- O jogador de basquete LeBron James, 36, colocou sua mansão à venda por US$ 20,5 milhões, o equivalente à R$ 116,4 milhões na cotação desta terça-feira (2). A propriedade localizada em Los Angeles, na região de Brentwood, foi comprada em 2015, e segundo o TMZ, fica poucos quarteirões de distância da casa em que moravam O.J. Simpson e Nicole Brown, assassinada em 1994.
A mansão do astro da NBA possui cerca de 880 metros quadrados, divididos entre os seis quartos, oito banheiros, quatro lareiras, dois closets, terraço, spa, cabana, sala de mídia, sala de jogos, academia, biblioteca, sala de estudos, garagem para três carros, cesta de basquete e elevador e uma piscina de seis metros de comprimento.
Comprada em 2015, a casa foi reformada e o jogador investiu aproximadamente US$ 20,9 milhões, cerca de R$ 118,74 milhões. Em 2017, foi alvo de ataques, e a polícia foi chamada após homens não identificados picharem os portões da propriedade com insultos racistas. LeBron possui outra casa na região, comprada também em 2017.
Além da mansão, o jogador chegou a comprar uma mansão em Beverly Hills, em meados de outubro de 2020, por US$ 36,8 milhões, o equivalente à cerca de R$ 209 milhões. Segundo a revista internacional Variety, a residência foi construída na década de 1930, e também foi propriedade do ator de Hollywood Charles Boyer e moradia de Katharine Hepburn durante anos.

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