LeBron James coloca à venda mansão equivalente a mais de R$ 115 milhões

LeBron James teve mais uma atuação primorosa na final da NBA Crédito: NBA/Divulgação

- O jogador de basquete LeBron James, 36, colocou sua mansão à venda por US$ 20,5 milhões, o equivalente à R$ 116,4 milhões na cotação desta terça-feira (2). A propriedade localizada em Los Angeles, na região de Brentwood, foi comprada em 2015, e segundo o TMZ, fica poucos quarteirões de distância da casa em que moravam O.J. Simpson e Nicole Brown, assassinada em 1994.

A mansão do astro da NBA possui cerca de 880 metros quadrados, divididos entre os seis quartos, oito banheiros, quatro lareiras, dois closets, terraço, spa, cabana, sala de mídia, sala de jogos, academia, biblioteca, sala de estudos, garagem para três carros, cesta de basquete e elevador e uma piscina de seis metros de comprimento.

Comprada em 2015, a casa foi reformada e o jogador investiu aproximadamente US$ 20,9 milhões, cerca de R$ 118,74 milhões. Em 2017, foi alvo de ataques, e a polícia foi chamada após homens não identificados picharem os portões da propriedade com insultos racistas. LeBron possui outra casa na região, comprada também em 2017.