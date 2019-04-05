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MÚSICA

Álbum de Anitta é lançado antes em outros países e cantora 'ameaça' fãs

'Qualquer rede que subir o arquivo da música, infelizmente, vai ser banido da internet com a violação', afirmou

Publicado em 04 de Abril de 2019 às 23:28

Publicado em 

04 abr 2019 às 23:28
Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anittagrandeslagos
A cantora Anitta publicou um aviso aos fãs garantindo que está alerta a possíveis vazamentos das músicas de seu novo álbum, Kisses, que será lançado à meia-noite da próxima sexta-feira, 5.
Em seus stories no Instagram, na manhã desta quinta-feira, 4, Anitta afirmou que Kisses já foi lançado na Austrália, uma vez que o lançamento é "global" e, portanto, vai ao ar à meia-noite de cada país.
"Para os fãs do Brasil que estão ansiosos, eu tenho um recado para dar: cuidado que a gente já, obviamente, sabendo disso, qualquer rede social que subir as músicas - e eu sei que vocês são 'FBI', conseguem e botam no YouTube, Instagram - a gente também é 'FBI'".
"Qualquer rede que subir o arquivo da música, infelizmente vai cair o perfil. Vai ser banido da internet com a violação. Cuidado aos fã-clubes. Não postem, não compartilhem publicamente as músicas", completou.
Segundo a cantora, a gravadora utilizará um sistema automático para banir os canais que subirem as músicas antes do tempo previsto. "Isso foi uma ameaça? Não, gente...", concluiu, em tom misterioso.

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