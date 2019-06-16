Laudo revela que ator Rafael Miguel foi morto com 7 tiros

O laudo necroscópico da morte do ator Rafael Miguel e de seus pais, João e Miriam, foi divulgado na noite do último sábado (15) pela Globo. No documento, foi apontado com o suspeito, o comerciante Paulo Curpertino Matias, atirou 13 vezes contra os membros da família. 7 desses tiros atingiram o jovem.
Segundo informações da revista Contigo, dos sete tiros que atingiram Rafael Miguel, um foi na cabeça, outro no peito, três nas costas e dois no braço esquerdo.
O assassinato aconteceu no dia 9 de junho em Pedreira, zona Sul de São Paulo. Depois do crime, o suspeito fugiu do local e está foragido até hoje.