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Família foi morta

Laudo revela que ator Rafael Miguel foi morto com 7 tiros

Suspeito de atirar na família continua foragido

Publicado em 16 de Junho de 2019 às 13:30

Publicado em 

16 jun 2019 às 13:30
Crédito: Reprodução/Instagram
O laudo necroscópico da morte do ator Rafael Miguel e de seus pais, João e Miriam, foi divulgado na noite do último sábado (15) pela Globo. No documento, foi apontado com o suspeito, o comerciante Paulo Curpertino Matias, atirou 13 vezes contra os membros da família. 7 desses tiros atingiram o jovem. 
> Namorada de ator de Chiquititas desabafa: "Jamais amarei outro"
Segundo informações da revista Contigo, dos sete tiros que atingiram Rafael Miguel, um foi na cabeça, outro no peito, três nas costas e dois no braço esquerdo. 
O assassinato aconteceu no dia 9 de junho em Pedreira, zona Sul de São Paulo. Depois do crime, o suspeito fugiu do local e está foragido até hoje. 

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