Lady Gaga termina noivado após quatro meses, diz revista

Crédito: Reprodução/Instagram @ladygaga

Lady Gaga está solteira. De acordo com a revista People, a cantora de 32 anos não está mais noiva do agente de talentos Christian Carino, 49. Os rumores se acentuaram depois de a artista aparecer sem seu anel de noivado na premiação do Grammy, na qual ela levou o troféu pela música "Shallow", do filme "Nasce uma Estrela". Ela também nem sequer citou o então noivo no momento dos agradecimentos.

À revista, uma fonte revelou que o término aconteceu um pouco antes do dia 10 de fevereiro, data da premiação, e que não houve história dramática. "Só não deu certo. Os relacionamentos, às vezes, terminam."

Outro forte indício de que as coisas não estavam indo bem para os lados do casal foi a postagem (ou a falta dela) no Valentine's Day, celebrado no último dia 14, o Dia dos Namorados para o brasileiro. Na ocasião, Gaga não publicou foto com Christian, apenas a de uma nova tatuagem que ela havia feito nas costas em homenagem ao filme que, ao que tudo indica, lhe renderá um Oscar no próximo dia 24.

O relacionamento de Gaga e Carino começou em fevereiro de 2017, há exatos dois anos. O noivado, porém, começou em outubro do ano passado. Lady Gaga revelou a novidade em um discurso em Hollywood durante um evento.