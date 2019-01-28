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Em Las Vegas

Lady Gaga e Bradley Cooper cantam "Shallow" pela primeira vez em show

Música é tema do filme "Nasce Uma Estrela", protagonizado pelos dois

Publicado em 28 de Janeiro de 2019 às 11:27

Publicado em 

28 jan 2019 às 11:27
Crédito: Reprodução/Instagram @tresclick
 
Lady Gaga, 32, trouxe uma surpresa para os fãs que a acompanhavam no show deste sábado (26), em Las Vegas.
Gaga convidou para o palco o ator Bradley Cooper, 44, com quem protagoniza o filme indicado ao Oscar "Nasce Uma Estrela", e juntos os dois cantaram "Shallow", música do filme que levou um dos prêmios do Globo de Ouro 2019.
Essa foi a primeira vez que os dois se apresentaram juntos em um show ao vivo, e antes de começar a cantar, Gaga ainda beijou o rosto de Cooper.
O ator, por sua vez, deu as mãos para a cantora e a abraçou, levando-a até o piano onde tocaria a música.
"Nasce Uma Estrela", filme que Lady Gaga e Bradley Cooper protagonizam, foi lançado em 2018 e já é um dos favoritos da academia de cinema.
A produção concorre em nove categorias do Oscar, incluindo melhor filme e roteiro adaptado.
Outra boa surpresa do longa é a atuação da cantora Lady Gaga, que a fez ser indicada ao prêmio de melhor atriz e melhor canção (por "Shallow"), na mesma premiação.
Bradley Cooper, que também é diretor do filme, acabou não sendo indicado para a categoria de melhor direção.

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