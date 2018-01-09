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Lady Gaga apoia possível candidatura de Oprah Winfrey

Após discurso no Globo de Ouro, outras personalidades também sugeriram que a atriz concorra

Publicado em 

09 jan 2018 às 13:41

Publicado em 09 de Janeiro de 2018 às 13:41

Lady Gaga Crédito: Divulgação
Após a emissora CNN revelar que a atriz e magnata da mídia Oprah Winfrey está estudando concorrer à presidência dos Estados Unidos nas eleições de 2020, a cantora Lady Gaga foi ao Twitter dar seu apoio à apresentadora.
“Oprah presidente? Ela tem o meu voto”, escreveu a cantora no Twitter. Outras personalidades também declararam apoio a Oprah nas redes sociais após seu elogiado discurso durante a premiação do Globo de Ouro. “Oprah para presidente”, declarou o cantor Adam Lambert. “Oprah/Michelle 2020”, tuitou a comediante Sarah Silverman, fazendo alusão aos rumores que Michelle Obama também poderia se candidatar. “Ela vai concorrer, um novo dia vai chegar”, disse o ator Leslie Odom Jr.
A atriz Meryl Streep foi outra que reagiu ao discurso de Oprah após o Globo de Ouro. “Ela lançou um foguete hoje, quero que ela concorra à presidência. Não acho que ela tinha a intenção de lançar sua candidatura hoje, mas agora ela não tem outra escolha”, disse a atriz para o jornal The Washington Post.
“Nós saudamos o desafio, seja de Oprah Winfrey ou de qualquer outra pessoa”, afirmou Hogan Gidley, assessor da Casa Branca. dizendo que o atual presidente Donald Trump enfrentaria Oprah com prazer nas eleições de 2020.

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