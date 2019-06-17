Klebber Toledo quer desconstruir o estereótipo de bonitão

O ator Klebber Toledo fez striptease em "Verão 90", novela da Globo Crédito: João Cotta/TV Globo

Considerado um dos galãs da televisão atualmente, o ator Klebber Toledo, 32, afirma que ainda batalha por espaço e que busca papéis que sejam capazes de desconstruir o estereótipo do bonitão de olhos claros e cabelo ajeitadinho. "Quero trabalhar em coisas diferentes, mas preciso que as pessoas acreditem nisso".

"A gente tem rótulos dentro do nosso formato artístico. Quando buscam um vilão, olham para mim e me acham com cara de bonzinho. E eu acho que não é por aí. Tudo é uma questão de construção. Gosto muito do diretor que não busca o ator pronto, mas sim que o transforma em algo diferente", afirma o ator.

No ar atualmente como o tímido e desajeitado Patrick, em "Verão 90" (Globo), Toledo afirma que percebeu o quanto a vaidade do ator pode ser nociva quando trabalhou na direção artística do musical "Isaurinha - Samba, Jazz & Bossa Nova" (2009-2010).

"Vi os meus colegas ali com uma vaidade que interrompeu o processo criativo em vários momentos. Então me coloquei num lugar em que minha vaidade nunca foi para prejudicar o trabalho. Até na vaidade de acertar, às vezes a gente erra, porque faz demais", avalia o ator.

Foi justamente por querer se afastar de estereótipos que Toledo cogitou não aceitar seu papel em "Verão 90". No entanto, ele acabou mudando de ideia.

"Quando o Jorginho [Fernando, diretor] me chamou, eu estava vindo de 'Ilha de Ferro' (Globoplay), em que eu tinha um personagem super denso que eu adorava fazer. Pensei: 'Meu Deus, lá vou eu para aquele caminho de ter que tirar a camisa...' Mas depois eu refleti. Qual o problema? Tenho 32 anos agora, não terei pra sempre. E eu vou estar contando uma história legal para caramba, solar, que quica na comédia. Isso é desafio. Então está tudo certo."

E se a proposta da trama de Izabel de Oliveira e de Paula Amaral era fazer humor, Toledo disse à reportagem que não economizou. "Na comédia, você não pode duvidar e nem dar 100%. Você não pode sair descontrolado. Aprendi com a Claudia [Raia] e com o Jorge [Fernando], que é interessante jogar pro público construir, jogar aquele olhar que ele vai ficar pensando junto com você. Sua energia tem que estar inteira ali, o jogo tem que acontecer."

E falando em Cláudia Raia, o ator não poupa elogios à intérprete da divertida Lidiane na trama: "Ela não tem rótulos, é a Cláudia Raia mesmo. E não fica na zona de conforto. Vejo ela como chefe de família, uma mulher muito forte, que sabe o que quer e que produz cultura para o país. É um grande exemplo. Encontrei nela uma amiga".

Elogios também não faltam para sua mulher, a atriz Camila Queiroz, 25, que faz a vilã Vanessa na trama. "Minha mulher está arrasando. Acho que é um dos melhores trabalhos dela", avalia o Toledo, que conta com dicas dela. "Já queremos fazer certo, sem testar muito [risos]. Mas a gente tira dúvidas, pergunta o que o outro pensa".