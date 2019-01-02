Kim Kardashian espera quarto filho de Kanye West, diz revista

10/07/2018 - Kim Kardashian e sua filha North West na campanha da Fendi Crédito: Instagram.com/fisforfendi

A estrela de reality show Kim Kardashian, 38, e o rapper Kanye West, 41, serão pais pela quarta vez. De acordo com a revista Us Weekly, o casal espera um menino por meio de barriga de aluguel, a mesma mulher que gerou a terceira filha, Chicago West, que nasceu em janeiro de 2018.

Eles se casaram em maio de 2014 e são pais também de North, 5, e Saint West, 3. A gestação de Chicago foi feita por uma barriga de aluguel, porque Kim teve problema durante sua segunda gravidez e foi aconselhada por médicos a não ter mais gestações naturais, pois poderia colocar a sua vida em risco.

Ainda segundo a publicação, apenas um embrião do casal foi fertilizado e a previsão é que a criança nasça em maio deste ano. Na última temporada do reality Keeping Up with the Kardashians, Kim havia revelado a um amigo que West queria ter mais filhos. "Kanye quer ter mais filhos. Ele tem me pedido. Ele quer ter sete. Ele gosta do número sete."

No final do ano, rapper comprou um apartamento no condomínio de luxo em Miami Beach, Flórida, para dar de presente de Natal Kim. De acordo com o site Page Six, o imóvel foi vendido por US$ 14 milhões (R$ 54,3 milhões).

"Kanye viu a propriedade durante a Art Basel em dezembro e a comprou como presente de Natal para Kim. Foi uma surpresa completa para ela", disse uma fonte ao site britânico. Ainda segunda a publicação, a finalização da compra do imóvel deve ocorrer em janeiro.