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Rica

Kim Kardashian cobra US$ 1 milhão por post no Instagram, diz site

Valor foi revelado pelo site TMZ

Publicado em 

05 mai 2019 às 19:47

Publicado em 05 de Maio de 2019 às 19:47

Crédito: Reprodução/Instagram @kimkardashian
Não é novidade que as celebridades faturam alto só para compartilharem nas próprias redes sociais sobre produtos em forma de posts patrocinados. A prática é comum e envolve muito mais dinheiro do que a gente imagina. 
Segundo a revista Caras, o site TMZ, dos Estados Unidos, revelou que Kim Kardashian cobra cerca de US$ 1 milhão por post, o que equivale a algo em torno de R$ 4 milhões. 
Kim já era famosa por seu
"Keeping Up With The Kardashians"
, mas só acumula mais sucesso com o tempo. A Caras destaca que ela conseguiu turbinar seu número de seguidores depois do casamento com o rapper
Kanye West
e o lançamento de suas linhas de
maquiagem e roupa

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