Kim Kardashian cobra US$ 1 milhão por post no Instagram, diz site

Crédito: Reprodução/Instagram @kimkardashian

Não é novidade que as celebridades faturam alto só para compartilharem nas próprias redes sociais sobre produtos em forma de posts patrocinados. A prática é comum e envolve muito mais dinheiro do que a gente imagina.

Kim Kardashian cobra cerca de US$ 1 milhão por post, o que equivale a algo em torno de R$ 4 milhões. Segundo a revista Caras, o site TMZ, dos Estados Unidos, revelou quecobra cerca de, o que equivale a algo em torno de R$ 4 milhões.

Kim já era famosa por seu

"Keeping Up With The Kardashians"

, mas só acumula mais sucesso com o tempo. A Caras destaca que ela conseguiu turbinar seu número de seguidores depois do casamento com o rapper

e o lançamento de suas linhas de

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