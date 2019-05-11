Kim Kardashian anuncia nascimento de seu quarto filho

Kim Kardashian anunciou nesta sexta-feira, dia 10, o nascimento de seu quarto filho Crédito: Instagram @kimkardashian

A socialite Kim Kardashian anunciou na tarde desta sexta-feira (10), o nascimento de seu quarto filho com o músico Kanye West. Além do novo integrante da família, Kim é mãe de North, 5, Saint, 3, e Chicago, 1, primeira filha do casal por barriga de aluguel.

"Ele está aqui e é perfeito!", escreveu a estrela de "Keeping up with the Kardashians" em seu microblog.

No início de janeiro, o site norte-americano "US Weekly" informou que o casal teria o filho por barriga de aluguel, após ela ser alertada sobre os riscos de engravidar novamente.

A "TMZ" anunciou mais cedo que a barriga de aluguel de Kim já havia entrado em trabalho de parto. De acordo com fontes do site, a socialite e seu marido chegaram juntos à barriga de aluguel a um hospital na noite desta quinta-feira (9).

Kim já havia desmentido os rumores de que seu filho havia nascido durante o Met Gala 2019 na segunda-feira (6). "Acabei de ver notícias de que o nosso menininho teria nascido, mas não é verdade! É segunda de Met e estou em Nova York. Eu estaria no hospital (se fosse verdade)".

A barriga de aluguel tem sido escolha do casal desde que Kim sofrer uma complicação no segundo parto, chamada de placenta acreta.

De acordo com a revista "Us Weekly", Kim e e Kanye contrataram a mesma mulher que gerou a terceira filha, Chicago West, que nasceu em janeiro de 2018.