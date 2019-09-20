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Khloé acusa segurança de Kim Kardashian de atacar Kris Jenner

Segundo Khloé, o novo time de seguranças de Kim vigiava o quintal da casa da empresária quando Kris apareceu e tentou entrar por uma porta que não era a da frente, sendo atacada

Publicado em 

20 set 2019 às 05:54

Publicado em 20 de Setembro de 2019 às 05:54

Crédito: Reprodução/Instagram @krisjenner
Em novo episódio de "Keeping Up With the Kardashians", Khloé, 35, revela que precisou chamar a polícia após um dos seguranças de Kim, 38 atacar a mãe delas, Kris Jenner, 63.
Segundo Khloé, o novo time de seguranças de Kim vigiava o quintal da casa da empresária quando Kris apareceu e tentou entrar por uma porta que não era a da frente, sendo atacada.
"Seu segurança atacou a mamãe", diz Khloé a Kim por telefone. "A gente ligou para a polícia. Isso é uma loucura [..] Uma ambulância está correndo para cá agora".
No fundo do áudio conversa, é possível ouvir Kris assustada e reclamando de dores no pescoço. "Meu segurança acabou de derrubar minha mãe", diz Kim, chocada.

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