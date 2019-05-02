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SAÚDE

Kevinho tranquiliza fãs após cirurgia: 'Já estou bem melhor'

Cantor falou sobre estado de saúde após apendicite nesta quinta-feira, 2

Publicado em 

02 mai 2019 às 19:00

Publicado em 02 de Maio de 2019 às 19:00

O funkeiro Kevinho Crédito: Reprodução/Instagram @kevinho
O cantor Kevinho tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde em seu Instagram nesta quinta-feira, 2, após ter passado por uma cirurgia de apendicite na quarta-feira, 1º.
"Passando aqui pra avisar vocês que eu já tô bem melhor da cirurgia. Ontem eu dormi o dia inteiro e hoje, graças a Deus, tô me sentindo bem melhor. Me sentindo um pouco dolorido, ainda, mas em relação a ontem eu evoluí bastante", afirmou Kevinho.
Em seguida, o cantor agradeceu o apoio recebido: "Queria agradecer a todos vocês, meus fãs que oraram, rezaram por mim, muito obrigado, de coração, vocês são os melhores do mundo e amo vocês demais."

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