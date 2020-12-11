Kelly Clarkson entra na Justiça contra ex e alega fraude de milhões

A cantora Kelly Clarkson Crédito: Reprodução/Instagram @kellyclarkson

A guerra entre a cantora e apresentadora Kelly Clarkson , 38, e seu ex-marido e empresário Brandon Blackstock, 43, parece estar longe do fim. Agora, Clarkson entrou com um processo legal na Comissão do Trabalho da Califórnia alegando que o ex fraudou suas contas enquanto ele trabalhava como seu gerente pessoal.

De acordo com o site TMZ, Kelly diz que Brandon não tinha permissão legal para operar como agente de talentos porque nunca obteve uma licença. Ela pede toda a fortuna que teria perdido, ao longo de 13 anos, de volta.

Ao site, o advogado do empresário, porém, que Kelly tinha sua própria agência de talentos e que embora a empresa de Starstruck fornecesse serviços de gestão de talentos em seu nome, o fazia sempre com aval da empresa de Kelly.

"É uma pena que Kelly esteja novamente tentando evitar o pagamento de comissões devidas e que devem ser feitas a Blackstock para tentar obter alguma vantagem percebida em seu processo de custódia e divórcio em andamento", pontuou o advogado. De acordo com ele, Kelly deveria cerca de R$ 7 milhões ao ex.

DIVÓRCIO CONTURBADO

O empresário e ex-marido de Clarkson pleiteia na Justiça receber uma pensão da ex que pode chegar a R$ 2,3 milhões ao mês. A princípio, ele tinha o direito de receber o equivalente a R$ 750 mil, mas agora acredita que pode receber mais.

Isso acontece porque na Califórnia, nos Estados Unidos, o cônjuge de maior renda deve pagar um maior valor ao outro pela metade do tempo em que ficaram juntos, e essa pessoa mais abastada sempre foi Clarkson.

De acordo com o site The Hollywood Life, o ex-casal, que tem dois filhos de 6 e 4 anos e se divorciou em junho de 2020, luta na Justiça nesse momento. "Além disso, ele já pediu US$ 2 milhões para honorários advocatícios quando é ele quem está aumentando o custo do divórcio com sete advogados apenas o representando sozinho", disse uma fonte à publicação.

Uma advogada local consultada pelo site disse que a briga do empresário para que o valor seja pago integralmente é válida. "A Califórnia tem um dos maiores apoios às diretrizes em todos os 50 estados, baseado na renda. Então, sim, dependendo do salário de Kelly (que deve ser na casa dos milhões), seu pedido parece correto", disse ao site.