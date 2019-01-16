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Kaysar publica 1ª foto caracterizado como personagem de novela

Ex-BBB estreia como ator em 'Órfãos da Terra', que abordará tema dos refugiados no Brasil

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 18:57

Publicado em 

16 jan 2019 às 18:57
16/01/2019 - Kaysar Dadour caracterizado como Fauze, seu personagem em 'Órfãos da Terra', próxima novela das 6 da Globo Crédito: Globo / Divulgação | Instagram / @kaysar.dadour
O ex-BBB Kaysar Dadour divulgou no Instagram seu visual como Fauze, personagem que interpretará em sua estreia como ator, na próxima novela das 6 da Globo, Órfãos da Terra.
"Fauze é um capanga do sheik Aziz Abdallah. Um personagem fiel do sheik. Ele nasce no meio de grande expectativa e gratidão. Vem Fauze, vem Órfãos da Terra. Essa novela vai trazer uma mensagem muito bonita", escreveu.
Kaysar ainda fez questão de agradecer às autoras da novela, Thelma Guedes e Duca Rachid, e ao diretor Gustavo Fernandez.
Em entrevista ao Gshow em dezembro, Kaysar falou sobre a experiência: "Estou muito feliz e animado, mas ainda tenho que estudar muito. Observo os outros atores e tudo o que eles falam para mim é um aprendizado."
"Como parte do processo de preparação para a novela, nós assistimos alguns vídeos sobre a guerra. Eu me emocionei muito nesse momento. Aquilo é real, é a vida real", afirmou sobre a trama, que abordará a temática dos refugiados no Brasil.

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