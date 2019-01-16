Kaysar publica 1ª foto caracterizado como personagem de novela

16/01/2019 - Kaysar Dadour caracterizado como Fauze, seu personagem em 'Órfãos da Terra', próxima novela das 6 da Globo Crédito: Globo / Divulgação | Instagram / @kaysar.dadour

O ex-BBB Kaysar Dadour divulgou no Instagram seu visual como Fauze, personagem que interpretará em sua estreia como ator, na próxima novela das 6 da Globo, Órfãos da Terra.

"Fauze é um capanga do sheik Aziz Abdallah. Um personagem fiel do sheik. Ele nasce no meio de grande expectativa e gratidão. Vem Fauze, vem Órfãos da Terra. Essa novela vai trazer uma mensagem muito bonita", escreveu.

Kaysar ainda fez questão de agradecer às autoras da novela, Thelma Guedes e Duca Rachid, e ao diretor Gustavo Fernandez.

Em entrevista ao Gshow em dezembro, Kaysar falou sobre a experiência: "Estou muito feliz e animado, mas ainda tenho que estudar muito. Observo os outros atores e tudo o que eles falam para mim é um aprendizado."