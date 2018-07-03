Kate Middleton está grávida do seu quarto filho, diz revista

Príncipe William e Kate Middleton com o mais novo membro da família real, Louis. Será que vem outro herdeiro por aí? Crédito: Reprodução/Instagram

Pelo jeito, a família britânica está realmente empolgada em aumentar a família. Depois do nascimento de Louis, em abril deste ano, e do casamento do príncipe Harry com Meghan Markle, em maio, surge a mais nova da realeza: Kate Middleton está grávida do quarto filho, diz a revista britânica, Life & Style.

Segundo uma fonte entrevistada, a Duquesa de Cambridge estaria dando todos os indícios de gravidez.

"Ela evita o álcool e ela tem muitas náuseas. A Kate e o William estão determinados a dar uma irmãzinha à princesa Charlotte, eles querem ter duas meninas e dois meninos. Além disso, a duquesa de Cambridge desapareceu completamente dos olhares públicos, o que também é um sinal da possibilidade de ela estar grávida", revelou a fonte.

O desaparecimento de Kate nos eventos pode ser justificado pelo nascimento de seu último filho, Louis, de apenas 2 meses. Além do pequeno, ela e o príncipe William já são pais de George e Charlotte.