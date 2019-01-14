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Queira reforma no palco

Kanye West foi afastado do Coachella por exigência, diz revista

Rapper queria que fosse construído um domo - que permite shows em 360º interativos e tecnológicos - para a sua apresentação

Publicado em 14 de Janeiro de 2019 às 10:42

Publicado em 

14 jan 2019 às 10:42
Crédito: Divulgação
Kanye West teria sido afastado do posto de atração principal do festival Coachella de 2019 dias antes do anúncio do lineup, após organizadores se recusarem a atender a exigência do rapper de que um domo fosse construído para abrigar seu show.
A informação é da Billboard, revista americana especializada em música.
O domo, concebido pelo designer de palcos de West, John McGuire, providenciaria uma produção de 360 graus com "produção de alta tecnologia e vídeos imersivos" e West no centro do domo.
Contudo, os organizadores informaram a West que seria "impossível" construir o domo em tempo para o festival, que ocorre em abril, e que construí-lo obrigaria a organização a remover uma grande área de banheiros químicos. Kanye então teria zombado a organização por impedir sua visão criativa por conta de banheiros portáteis, afirma a Billboard.
Após as exigências de West, o cofundador do Coachella, Paul Tollett, procurou os agentes da cantora Ariana Grande para garantir a cantora pop como a atração principal do domingo no lugar do rapper, que não havia assinado um contrato para a vaga, duas semanas antes. Kanye e Grande chegaram a trocar acusações no Twitter. O festival Governors Ball, que ocorre em Nova York, também teria recusado as exigências de West por um domo.
O Coachella, que chegou a cogitar Justin Timberlake como uma de suas principais atrações, apresentará artistas como a banda Tame Impala e o rapper Childish Gambino.

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