Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Merece?

Justin Bieber defende Chris Brown após acusação de estupro

Antes de Biber sair em defesa do colega, Chris Brown já tinha publicado uma foto em seu Instagram com a legenda: "Essa vadia está mentindo"

Publicado em 24 de Janeiro de 2019 às 11:19

Publicado em 

24 jan 2019 às 11:19
Crédito: Reprodução/Instagram @justinbieber
Após uma acusação de estupro e passagem por uma delegacia de Paris, o rapper Chris Brown, 29, publicou um vídeo no Instagram trabalhando em seus passos de dança e acabou recebendo entre os comentários uma mensagem de apoio do cantor Justin Bieber, 24.
"Ninguém pode te superar, você é o melhor de todos os tempos", escreveu Bieber, elogiando o colega de trabalho. Minutos após o comentário do cantor pop, alguns fãs usaram as redes sociais para demonstrar que estavam decepcionados com a atitude dele.
Brown estava detido em Paris desde segunda-feira (21), após ter sido acusado de estupro por uma mulher de 24 anos.
A suposta vítima disse ter conhecido o cantor do dia 15 de janeiro, em uma balada na Champs Elysée (avenida de Paris), e teria sido convidada junto a outras mulheres a ir até o quarto dele, no hotel Mandarim Oriental. Lá, ela disse ter sido abusada por Brown, por um amigo do rapper e por um guarda-costas.
No dia seguinte às acusações, Brown foi liberado alegando que tratavam-se de acusações "falsas" e dizendo que "essa vadia está mentindo". O advogado dele disse ainda que o rapper pretende prestar queixa por calúnia.
Em seguida, Brown publicou uma foto em seu Instagram com os dizeres "Essa vadia está mentindo". Na legenda, escreveu: "Quero deixar perfeitamente claro. Isto é falso e é um monte de besteira! Nunca! Para minha filha e minha família, isto é tão desrespeitoso e contra meu caráter e minha moral".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estupro paris
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender
Imagem de destaque
Capixaba ISH Tecnologia entra em uma nova fase
Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados