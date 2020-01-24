Justiça: viúva de Gugu deve receber pensão de R$ 100 mil por mês

Rose Miriam, a viúva de Gugu Liberato, ganhou o direito de receber uma pensão de R$ 100 mil por mês por determinação da Justiça.
Segundo informações da revista Quem, a decisão veio da 9ª Vara da Família e das Sucessões do Foro Central da Capital do Tribunal do Estado de São Paulo. O valor foi definido de acordo com o que o apresentador deixou para a mãe, Maria do Céu, de 90 anos.
De acordo com informações da Folha de S. Paulo, o despacho da decisão aponta que "satisfaz, ao menos para este momento, a equação de possibilidades do alimentante (espólio) e necessidades da alimentada".
O pedido foi feito pelos advogados Nelson Willians e João Vinícius Manssur, que representam a viúva. "A decisão foi sensível ao momento que passa Rose Miriam. Após a morte de Gugu, que era mantenedor dela e dos filhos, ela ficou sem recursos para manter as despesas de casa, já que a inventariante do espólio é a irmã de Gugu, que não repassou absolutamente nada para Rose", diz um dos defensores.
Gugu Liberato morreu em novembro do ano passado depois de sofrer um acidente doméstico em sua mansão em Orlando, nos Estados Unidos.