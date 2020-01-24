Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pedido da defesa

Justiça: viúva de Gugu deve receber pensão de R$ 100 mil por mês

Rose Miriam, a viúva de Gugu Liberato, entrou com pedido de pensão e Justiça decidiu que ela deve receber R$ 100 mil por mês; valor foi calculado de acordo com o que apresentador deixou para a mãe, Maria do Céu, de 90 anos

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 14:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 14:25
A viúva de Gugu Liberato, Rose Miriam Crédito: Reprodução/Instagram @andreadossantosrojas6
Rose Miriam, a viúva de Gugu Liberato, ganhou o direito de receber uma pensão de R$ 100 mil por mês por determinação da Justiça. 
Segundo informações da revista Quem, a decisão veio da 9ª Vara da Família e das Sucessões do Foro Central da Capital do Tribunal do Estado de São Paulo. O valor foi definido de acordo com o que o apresentador deixou para a mãe, Maria do Céu, de 90 anos. 
De acordo com informações da Folha de S. Paulo, o despacho da decisão aponta que "satisfaz, ao menos para este momento, a equação de possibilidades do alimentante (espólio) e necessidades da alimentada". 

Veja Também

Ex-Ken Humano, Roddy Alves vai à Turquia colocar silicone

Eduardo Costa fala sobre relacionamentos com menores de idade

Mara Maravilha coloca apartamentão milionário à venda, diz colunista

O pedido foi feito pelos advogados Nelson Willians e João Vinícius Manssur, que representam a viúva. "A decisão foi sensível ao momento que passa Rose Miriam. Após a morte de Gugu, que era mantenedor dela e dos filhos, ela ficou sem recursos para manter as despesas de casa, já que a inventariante do espólio é a irmã de Gugu, que não repassou absolutamente nada para Rose", diz um dos defensores. 
Gugu Liberato morreu em novembro do ano passado depois de sofrer um acidente doméstico em sua mansão em Orlando, nos Estados Unidos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados