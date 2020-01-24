Justiça: viúva de Gugu deve receber pensão de R$ 100 mil por mês

De acordo com informações da Folha de S. Paulo, o despacho da decisão aponta que "satisfaz, ao menos para este momento, a equação de possibilidades do alimentante (espólio) e necessidades da alimentada".

O pedido foi feito pelos advogados Nelson Willians e João Vinícius Manssur, que representam a viúva. "A decisão foi sensível ao momento que passa Rose Miriam. Após a morte de Gugu, que era mantenedor dela e dos filhos, ela ficou sem recursos para manter as despesas de casa, já que a inventariante do espólio é a irmã de Gugu, que não repassou absolutamente nada para Rose", diz um dos defensores.