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Decisão

Justiça: Rede TV vai indenizar Zezé Di Camargo e Zilu em R$ 406 mil

Ex-casal move processo contra a emissora desde 2004 por danos morais

Publicado em 

26 jul 2019 às 12:53

Publicado em 26 de Julho de 2019 às 12:53

Zezé Di Camargo e a ex-esposa, Zilu Camargo, ganharam uma ação contra a Rede TV que deve lhes render uma indenização em torno de R$ 406,8 mil, segundo informações do Uol. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que a emissora ofendeu a família em um quadro do "TV Fama", que foi ao ar em março de 2004. 
Crédito: Reprodução/Divulgação
A defesa do ex-casal apresentou ao Tribunal o conteúdo do programa, que ironizava a vida de Wanessa Camargo, Zilu e Zezé em uma espécie de paródia. "Isso certamente causou prejuízo ao autor [Zezé], pelo fato de seu nome estar estreitamente ligado à sua imagem", escreveram os advogados da família Camargo no processo.
Já a defesa da emissora alegou que a Constituição garante a liberdade de expressão e manifestação do livre pensamento, inclusive a informação, sem qualquer restrição. 
Na ação movida em 2004, o advogado que defende Zilu e Zezé pediu R$ 1,1 milhão de indenização. Em março de 2008, a Justiça condenou a Rede TV a pagar R$ 800 mil, sendo R$ 500 mil para o cantor e R$ 300 mil à empresária. A Rede TV recorreu, alegando que não existia ato ilícito. 
Em 2012, a Justiça deu nova vitória a Zezé e Zilu, em segunda instância, mas reduziu a indenização a R$ 100 mil, sendo metade para cada um. Sete anos depois, eles chegaram a um novo consenso: R$ 406,8 mil para os dois. 
A Rede TV, segundo informações do Uol, ofereceu dois bens para garantia de eventual penhora, sendo um sistema de refrigeração de ar, avaliado em R$ 375 mil, e um transmissor de 15 kW, avaliado em R$ 1 milhão. Os itens foram rejeitados pela defesa de Zilu e Zezé. 
Ao Uol, a assessoria da Rede TV informou que não comenta assuntos jurídicos. 

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