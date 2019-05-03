Juliana Paes passa mal em evento de novela do ES, diz colunista

Muita gente reclamou do atraso de Juliana Paes na coletiva de imprensa de "A Dona do Pedaço", que aconteceu na noite desta quinta (2) no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.
Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, ela estava mudando o visual, processo que demorou mais de cinco horas para ser feito. No entanto, a atriz também não está se sentindo bem por conta de uma virose que está enfrentando.
De acordo com a colunista, ela procurou um banheiro no hotel assim que chegou para se recompor e em seguida
foi descansar
um pouco em um dos quartos do Copa.