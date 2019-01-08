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Juliana Paes começa dieta para o carnaval

Atriz é rainha de bateria da Grande Rio

Publicado em 08 de Janeiro de 2019 às 13:32

Publicado em 

08 jan 2019 às 13:32
Crédito: Reprodução/Instagram @julianapaes
Juliana Paes, de 39 anos, revelou nesta segunda-feira (8) que já iniciou sua dieta para o Carnaval de 2019. A atriz, que é rainha de bateria da Grande Rio, disse que está deixando até de beber cerveja para conseguir o corpo desejado.
"Começou o ano oficialmente", escreveu em seu Instagram. "Acabou a rabanada, o peru, cervejinha só no domingo e com moderação. Hoje é o dia internacional do início das dietas pro verão, de dar aquele start nos seus projetos para esse ano."
Alguns seguidores de Paes demonstraram surpresa e fizeram comentários no perfil da atriz sobre não haver necessidade de ela fazer dieta.
Nos últimos dias, a artista postou fotos curtindo as festas de final de ano em uma viagem ao lado do marido, Dudu Baptista, 40, e da família.
"É o natal tradicional de toda família brasileira. Cada um leva um prato. Eu fiquei encarregada do cuscuz esse ano. Tem o famoso amigo oculto e fica aquela briga para ver quem vai comer antes da meia-noite ou depois. É bem animado", contou.
Rainha de bateria da Grande Rio, Juliana Paes já revelou qual a fantasia que irá usar no Carnaval. A peça será inspirada em uma ave, e foi desenvolvida pelo Henrique em parceria com o stylist da atriz, Yan Acioli.
Em dezembro, Paes também participou da gravação do clipe do samba-enredo da agremiação. Segundo ela, a Kondzilla -uma das maiores produtoras de videoclipes de funk- não poupou esforços e fez um trabalho homérico.
"Foi o maior barato. Uma superprodução. Achei que seria uma coisa menorzinha, mas a Kondzilla não deixa barato. Foi lindo. Desci de uma Ferrari, toda poderosa [risos]. Teve a participação de um pequeno grupo de cada setor da comunidade. Tinha baianas, passistas, bateria, eu e David dando aquela puxada, cantores... Acho que vai ficar demais", contou a atriz, que virá fantasiada de uma ave rara no dia do desfile.
A ex-mulher do cantor Wesley Safadão, Mileide Mihaile, 29, que é musa da Grande Rio, também participou do clipe. Na internet, surgiram rumores de que Juliana Paes tivesse evitado Mihaile.
Questionada pela imprensa sobre o boato, Paes o desmentiu: "Não estou sabendo de nada gente, desculpa. Ela não estava na quarta-feira na Sapucaí. Acho que estive com ela sim, nos ensaios da Grande Rio".

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