José Loreto interpreta Sidney Magal em filme sobre cantor

José Loreto e Sidney Magal Crédito: Reprodução/Instagram @joseloreto

Depois de dar vida ao lutador José Aldo nos cinemas, José Loreto, 34, fala sobre o seu novo desafio na telona: o ator vai interpretar Sidney Magal, 68, em filme de ficção inspirado na história real de amor entre o músico e Magali West, sua mulher desde 1980.

"E o mergulho vai se aprofundando. Que honra poder ter/ser sua intensidade e amorosidade, meu sangue ferve por você Sidney Magal. Deixa rolar, vai", declarou Loreto ao cantor em publicação nesta segunda-feira (25) em suas redes sociais. O ator divulgou uma foto ao lado do músico, que respondeu em comentário: "Uhuuu, feliz demais com essa fera. Vamos bailar e fazer o sangue ferver muito, José Loreto".

Segundo Diane Maia, da Mar Filmes, responsável pela produção do longa, as gravações começam em junho deste ano, depois que o ator terminar o seu trabalho na novela "O Sétimo Guardião" (Globo) -na trama, ele faz o papel do playboy Júnior.

Ela também contou que o filme será um musical e tem lançamento previsto para julho de 2020. A trilha sonora será formada com músicas de Magal, que tem participado do processo criativo e musical, mas, em princípio, não terá cenas na produção

Loreto, que vai cantar no filme, já começou o trabalho de ensaios de voz, dança e gestual para dar vida ao cantor nos cinemas. Ainda não está definido a atriz que vai fazer o papel de Magali.

A direção é de Paulo Machline, que já foi indicado ao Oscar em 2001 pelo curta-metragem em live-action "Uma História de Futebol", em que conta a infância do jogador Pelé. Ele também é diretor de "O Filho Eterno", que aborda a relação entre um pai e um filho com síndrome de Down.

SEPARAÇÃO

Nesta segunda, Loreto chamou a atenção também ao publicar um vídeo em que aparece tocando violão e cantando a música "Beija-Flor", do Timbalada. Ele entoou os versos: "Eu fui embora meu amor chorou, vou voltar".

Muitos internautas comentaram que a publicação pode ter alguma relação com uma possível reconciliação entre ele a atriz Débora Nascimento, 33 -o fim do casamento deles foi anunciado em fevereiro.

Loreto e Débora foram vistos juntos no final de semana dos dias 16 e 17 de março em Itaipava, na região serrana do Rio. Imagens do casal circularam pelas redes sociais e, segundo o programa Fofocalizando, os dois atores dormiram no mesmo quarto.