José Loreto e Débora Nascimento são vistos juntos em floricultura

José Loreto e Débora Nascimento Crédito: Reprodução/Instagram

Depois de uma polêmica separação anunciada em fevereiro, José Loreto, 34, e Débora Nascimento, 33, dão mais um sinal de que podem ter retomado o relacionamento. Eles foram vistos juntos no último domingo (24) em uma floricultura no Rio.

José Edmilson Valdevino Ferreira Júnior, funcionário do estabelecimento, publicou duas fotos ao lado dos atores, uma com cada um. À reportagem, o funcionário, que é conhecido como Júnior Derick, contou que Loreto e Débora estavam no local com a filha, Bella, 11 meses, e a babá.

Segundo ele, o clima entre os dois era de romance. "Eles passaram juntos um tempo em uma mesa reservada que temos no local e trocaram carícias de afeto. Não vi eles se beijando, mas vi abraços e pareciam muito apaixonados um pelo outro."

O funcionário contou também que Loreto comprou um buquê de flores. "Ela já tinha ido para o carro. Acho que ele queria fazer uma surpresa, bem romântico", disse, acrescentando que ambos foram muito simpáticos.

No final de semana anterior, nos dias 16 e 17 de março, já tinham circulado vídeos na internet de Loreto e Débora juntos em um hotel em Itaipava, na região serrana do Rio. Segundo o programa Fofocalizando, do SBT, os dois atores dormiram no mesmo quarto.

Na segunda-feira (25), Loreto publicou um vídeo cantando trechos da música Beija-Flor, do Timbalada, o que aumentou especulações sobre uma possível volta do casal. Ele cantou: "Eu fui embora meu amor chorou, vou voltar".

Na época em que a separação foi anunciada, em 16 de fevereiro, surgiram várias suspeitas de traição de Loreto, o que foi alimentado quando algumas famosas pararam de seguir Marina Ruy Barbosa, 23, nas redes sociais. Sites e programas de fofoca entenderam a ação de Bruna Marquezine, Thaila Ayala e Giovanna Ewbank como uma defesa a Débora Nascimento.

O fato de Loreto e Marina contracenarem atualmente em "O Sétimo Guardião" (Globo) ajudou a dar força aos rumores, mesmo com a atriz negando qualquer envolvimento com o colega. "Amo meu marido, sou muito feliz no casamento e nunca teria, nem nunca tive nada além de uma parceria profissional e amizade no trabalho", disse.