Jornalista americana diz que moqueca capixaba é melhor prato do Brasil

Crédito: Marcelo Moryan

Shannon Sims elegeu a moqueca capixaba com banana como melhor prato da culinária brasileira. Em mensagem compartilhada no seu próprio perfil do Twitter, a iguaria do Espírito Santo surge à frente de camarão na moranga, mangaba, vatapá e tapioca. Em seguida, ela também pediu dicas de onde encontrar as melhores versões da sua lista para os mais de 23,5 mil seguidores. elegeu acom banana como. Em mensagem compartilhada no seu próprio perfil do Twitter, a iguaria dosurge à frente de. Em seguida, ela também pediu dicas de onde encontrar as melhores versões da sua lista para os mais de 23,5 mil seguidores.

A jornalista Shannon Sims escreve para a Bloomberg, The New York Times, The Guardian e The Washington Post Crédito: Reprodução/Facebook

Bloomberg, The New York Times, The Guardian e The Washington Post, é especialista em assuntos da América Latina - sobretudo Brasil, como ela mesma diz -, além de colunista da revista Forbes. A jornalista, que de acordo com informações de seu perfil no LinkedIn escreve para o, é especialista em assuntos da América Latina - sobretudo Brasil, como ela mesma diz -, além de colunista da

pão de queijo não estar na lista. Ela decidiu fazer a brincadeira nas redes sociais. Horas depois, os seguidores questionaram as escolhas da moça e ela teve até que se explicar sobre o porquê de onão estar na lista.

"O negócio com o pão de queijo é que eu o amo quando é gostoso. Mas quando é ruim, é tão ruim que me deixa assustada. Mas eu ocasionalmente sinto vontade de comer um", alertou, sobre um dos símbolo da gastronomia mineira.

Shannon também comentou sobre o pão de alho, que é o número 11 de sua lista: "Eu não sei exatamente o que brasileiros estão fazendo com o pão de alho deles, mas é o melhor do mundo (e eu sou italiana)", brincou.