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Melhor do Brasil

Jornalista americana diz que moqueca capixaba é melhor prato do Brasil

Shannon Sims fez uma lista em seu Twitter com as melhores iguarias brasileiras; até o dogão da Dona Maria deu samba e a jornalista se explicou sobre sua paixão pela culinária do Brasil
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

20 mai 2019 às 14:04

Publicado em 20 de Maio de 2019 às 14:04

Crédito: Marcelo Moryan
Shannon Sims elegeu a moqueca capixaba com banana como melhor prato da culinária brasileira. Em mensagem compartilhada no seu próprio perfil do Twitter, a iguaria do Espírito Santo surge à frente de camarão na moranga, mangaba, vatapá e tapioca. Em seguida, ela também pediu dicas de onde encontrar as melhores versões da sua lista para os mais de 23,5 mil seguidores.
A jornalista Shannon Sims escreve para a Bloomberg, The New York Times, The Guardian e The Washington Post Crédito: Reprodução/Facebook
A jornalista, que de acordo com informações de seu perfil no LinkedIn escreve para o Bloomberg, The New York Times, The Guardian e The Washington Post, é especialista em assuntos da América Latina - sobretudo Brasil, como ela mesma diz -, além de colunista da revista Forbes.
> TESTE | Delícia Capixaba: Você é um moquequeiro raiz?
Ela decidiu fazer a brincadeira nas redes sociais. Horas depois, os seguidores questionaram as escolhas da moça e ela teve até que se explicar sobre o porquê de o pão de queijo não estar na lista.
"O negócio com o pão de queijo é que eu o amo quando é gostoso. Mas quando é ruim, é tão ruim que me deixa assustada. Mas eu ocasionalmente sinto vontade de comer um", alertou, sobre um dos símbolo da gastronomia mineira.
Shannon também comentou sobre o pão de alho, que é o número 11 de sua lista: "Eu não sei exatamente o que brasileiros estão fazendo com o pão de alho deles, mas é o melhor do mundo (e eu sou italiana)", brincou.
> Moqueca capixaba tem que ser feita sem água, dizem chefs
Depois de embarcar na brincadeira, a jornalista começou a inventar adendos para a lista original de melhores pratos do Brasil e começou a incluí-los aos poucos. Um dia depois de postar a primeira relação, Shannon ainda brincava compartilhando foto do "dogão de Dona Maria", como ela mesma escreveu:

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