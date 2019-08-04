Jojo Todynho exibe nova silhueta pós cirurgia plástica

Jojo Todynho realizou recentemente mais uma cirurgia plástica e está mostrando sua recuperação aos seguidores do Instagram. A cantora publicou nesta sexta-feira (2) a primeira foto após os procedimentos, que foram uma lipoaspiração nas costas e culote e prótese de silicone no bumbum.
Na foto, Jojo aparece apenas com roupas íntimas e uma cinta cirúrgica. Ela contou nos Stories da rede social que precisará usar a peça por mais dois meses.
Já neste sábado (3), Jojo apareceu com um vestido amarelo, demonstrando uma boa recuperação e exibindo a nova silhueta.
Ainda neste ano, em abril, a funkeira colocou prótese de silicone no seio após emagrecer 16kg. Apenas cinco dias após a cirurgia, Jojo subiu na passarela da São Paulo Fashion Week para desfilar para a Dona de Si, marca da atriz Suzana Pires.