Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Instagram

Jojo Todynho exibe nova silhueta pós cirurgia plástica

Ainda neste ano, em abril, a funkeira colocou prótese de silicone no seio após emagrecer 16kg

Publicado em 04 de Agosto de 2019 às 13:30

Publicado em 

04 ago 2019 às 13:30
Jojo postou fotos de sua nova silhueta nas redes sociais Crédito: Reprodução Instagram
Jojo Todynho realizou recentemente mais uma cirurgia plástica e está mostrando sua recuperação aos seguidores do Instagram. A cantora publicou nesta sexta-feira (2) a primeira foto após os procedimentos, que foram uma lipoaspiração nas costas e culote e prótese de silicone no bumbum. 
Na foto, Jojo aparece apenas com roupas íntimas e uma cinta cirúrgica. Ela contou nos Stories da rede social que precisará usar a peça por mais dois meses.
> Graciele Lacerda: "Administro vida e empresa de Zezé Di Camargo"
Já neste sábado (3), Jojo apareceu com um vestido amarelo, demonstrando uma boa recuperação e exibindo a nova silhueta. 
Ainda neste ano, em abril, a funkeira colocou prótese de silicone no seio após emagrecer 16kg. Apenas cinco dias após a cirurgia, Jojo subiu na passarela da São Paulo Fashion Week para desfilar para a Dona de Si, marca da atriz Suzana Pires.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Instagram
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Prisão de artista por esculturas feitas há 15 anos revela novos extremos da censura na China
Imagem BBC Brasil
Trump diz que vai estender cessar-fogo com Irã e manter bloqueio no Estreito de Ormuz
Segundo a Guarda Civil Municipal, o homem é suspeito de arrombar o estabelecimento e levar um notebook, um celular, máquinas de cartão e acessórios eletrônicos.
Dupla é detida após furto a loja no centro de Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados