Jojo Todynho abre o jogo sobre participar de reality: "Meto a porrada"

"Já para esclarecer a palhaçada e acabar com o 'mi mi mi', vamos lá. Primeiro, não fui convidada para participar de A Fazenda nenhuma. E mesmo que fosse, não aceitaria. Por que? Porque, gente, eu meto a porrada, eu mando tomar, mesmo. Eu vim da favela, c******. Esse negócio de virem discutir com você cara a cara, fofocada, a porrada come. Eu não tenho paciência, então posso participar de um reality. Vocês já sabem, me conhecem. Eu fora de reality já apronto, imagina eu dentro. O pau vai cantar, meu amor", falou.