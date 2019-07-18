Jojo Todynho abre o jogo sobre participar de reality: "Meto a porrada"

Jojo Todynho foi ao Instagram nesta quinta-feira (18) para esclarecer a boataria em torno do seu nome. Nos últimos dias, especulou-se que a funkeira teria sido convidada a participar de um reality show.
Em vídeos que ela mesma publicou, Jojo esbravejou até contra as críticas de fãs que disseram que Anitta teria barrado a participação da colega na TV.
"Já para esclarecer a palhaçada e acabar com o 'mi mi mi', vamos lá. Primeiro, não fui convidada para participar de A Fazenda nenhuma. E mesmo que fosse, não aceitaria. Por que? Porque, gente, eu meto a porrada, eu mando tomar, mesmo. Eu vim da favela, c******. Esse negócio de virem discutir com você cara a cara, fofocada, a porrada come. Eu não tenho paciência, então posso participar de um reality. Vocês já sabem, me conhecem. Eu fora de reality já apronto, imagina eu dentro. O pau vai cantar, meu amor", falou.
Em seguida, Jojo esclareceu a boataria que envolveu o nome de Anitta: "E outra, tem um site ridículo falando: 'Jojo não vai participar de A Fazenda porque Anitta não deixou'. Ué, Anitta agora virou minha empresária? Coitadinha da minha amiga, gente, toma a fama, a culpa, sem saber. A mulher está lá fora trabalhando e vocês aí, de fofocada".