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Na UTI

João Gordo é internado na UTI com quadro grave de pneumonia

Esta é a segunda vez que Gordo é internado em decorrência de uma pneumonia este ano

Publicado em 10 de Agosto de 2019 às 12:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2019 às 12:30
João Gordo, vocalista do Ratos de Porão Crédito: Instagram/@ratosdeporao
O cantor e apresentador João Gordo, 55, foi internado com um quadro grave de pneumonia na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) neste sábado (10). A notícia foi divulgada pela assessoria de imprensa da banda da qual Gordo é vocalista, Ratos de Porão, na página oficial do grupo.
Esta é a segunda vez que Gordo é internado em decorrência de uma pneumonia este ano. Em junho, ele passou três dias no hospital, em um quadro em que ainda apresentava falta de oxigenação e oscilação da glicose.
Com a internação, a Ratos de Porão cancelou todos os shows da banda marcados para este ano. As exceções são as apresentações a serem realizadas nos dia 10, 11 e 17 deste mês nas cidades de Ourinhos (SP), Goiânia (GO), e Fortaleza (CE), nesta ordem. O guitarrista Jão assumirá os vocais no lugar de Gordo.
A banda havia embarcado em uma turnê comemorativa do álbum "Brasil" em abril deste ano. Um dos discos mais aclamados da Ratos de Porão, ele completou 30 anos em 2019.

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