João Gordo é internado na UTI com quadro grave de pneumonia

João Gordo, vocalista do Ratos de Porão Crédito: Instagram/@ratosdeporao

O cantor e apresentador João Gordo, 55, foi internado com um quadro grave de pneumonia na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) neste sábado (10). A notícia foi divulgada pela assessoria de imprensa da banda da qual Gordo é vocalista, Ratos de Porão, na página oficial do grupo.

Esta é a segunda vez que Gordo é internado em decorrência de uma pneumonia este ano. Em junho, ele passou três dias no hospital, em um quadro em que ainda apresentava falta de oxigenação e oscilação da glicose.

Com a internação, a Ratos de Porão cancelou todos os shows da banda marcados para este ano. As exceções são as apresentações a serem realizadas nos dia 10, 11 e 17 deste mês nas cidades de Ourinhos (SP), Goiânia (GO), e Fortaleza (CE), nesta ordem. O guitarrista Jão assumirá os vocais no lugar de Gordo.