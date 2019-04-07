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Jeremias emociona e chega na final do The Voice Kids

O capixaba cantou "Pétala" do Djavan e foi aplaudido de pé pela plateia e pelos técnicos

Publicado em 07 de Abril de 2019 às 15:10

Publicado em 

07 abr 2019 às 15:10
07/04/2019 - Jeremias canta Pétalas, de Djavan, na semifinal do The Voice Crédito: Reprodução/TV Globo
Jeremias Reis mais uma vez deu show e encantou o público e os jurados no The Voice Kids. Com a canção "Pétala" do Djavan, o cantor mirim foi escolhido pela votação do público e segue para a fase final da competição. 
Jeremias, que é do time de Simone e Simaria, encantou o público e arrancou aplausos e elogios dos jurados. Cláudia Leite disse que as apresentações dele são sempre cheias de amor.
>> Família de Jeremias ganha TV para curtir The Voice sem sair de casa
Nessa fase, o público escolhe um participante para continuar e o técnico dá 20 pontos para um dos candidatos no time, mas sem saber o resultado dos votos do público. Os pontos se somam a porcentagem dos votos e o candidato com maior pontuação segue para a final.
A dupla Simone e Simaria, time do qual Jeremias faz parte, deu os pontos para ele, que somados a votação do público, resultaram em 95,66%, levando o capixaba para a final do programa. 
07/04/2019 - Jeremias canta Pétalas, de Djavan, na semifinal do The Voice Crédito: Reprodução/TV Globo

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