Jeremias emociona e chega na final do The Voice Kids

07/04/2019 - Jeremias canta Pétalas, de Djavan, na semifinal do The Voice Crédito: Reprodução/TV Globo

Jeremias Reis mais uma vez deu show e encantou o público e os jurados no The Voice Kids. Com a canção "Pétala" do Djavan, o cantor mirim foi escolhido pela votação do público e segue para a fase final da competição.

Jeremias, que é do time de Simone e Simaria, encantou o público e arrancou aplausos e elogios dos jurados. Cláudia Leite disse que as apresentações dele são sempre cheias de amor.

Nessa fase, o público escolhe um participante para continuar e o técnico dá 20 pontos para um dos candidatos no time, mas sem saber o resultado dos votos do público. Os pontos se somam a porcentagem dos votos e o candidato com maior pontuação segue para a final.

A dupla Simone e Simaria, time do qual Jeremias faz parte, deu os pontos para ele, que somados a votação do público, resultaram em 95,66%, levando o capixaba para a final do programa.