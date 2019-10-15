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Estreia em grande estilo

Jennifer Aniston estreia no Instagram com foto bombástica

Atriz posou ao lado de colegas de 'Friends'. Seriado, que teve dez temporadas, foi exibido originalmente entre 1994 e 2004

Publicado em 15 de Outubro de 2019 às 20:54

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 out 2019 às 20:54
Jennifer Aniston abre conta no Instagram e sua primeira foto é com seu ex-colegas de elenco da série "Friends" Crédito: Instagram/@jenniferaniston
Jennifer Aniston, 50, finalmente abriu uma conta no Instagram. E a primeira foto escolhida pela eterna Rachel Green para estrear na rede social foi com os companheiros de "Friends". "E agora nós somos amigos no Instagram também. Oi, Instagram", dizia a bem humorada publicação.
Além de os colegas de seriado, a atriz já está seguindo outras celebridades na rede social, entre as quais Julia Roberts, 51, Michelle Obama, 55 e Leonardo DiCaprio, 44. Menos de duas horas após ser criado, o Instagram da atriz até o momento já conta com mais de 120 mil seguidores. 

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Aniston é uma das atrizes mais bem-sucedidas do elenco do famoso seriado, que completou 25 anos de sua estreia no último dia 22 de setembro e ficou no ar durante dez temporadas, entre 1994 e 2004. Após o fim da atração, ela protagonizou longas no cinema como "Marley e Eu", "Ele Não Está Tão Afim de Você" e, mais recentemente, "Dumplin", produção original da Netflix.
A atriz que durante muitos anos -devido ao enorme sucesso junto ao público - foi conhecida como "a namoradinha da América" teve um longo relacionamento com Brad Pitt, 55, iniciado em 1998 e que acabou em 2005, após o astro se envolver com Angelina Jolie, 44, durante as filmagens do longa "Sr e Srª Smith". O último namoro de Aniston assumido publicamente foi com o ator Justin Theroux, 48, com quem esteve entre 2012 e fevereiro de 2018.

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