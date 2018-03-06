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Reality Show

Jean é o vencedor da 24ª edição do 'Jogo de Panelas'

Além de ter a maior pontuação dentre as categorias avaliadas, ele recebeu os dois pontos extras do chef e do público

Publicado em 05 de Março de 2018 às 21:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2018 às 21:25
Vencedor do Jogo de Panelas, Jean posa com Ana Maria Braga Crédito: Globo / Fábio Rocha
No "Mais Você" desta segunda-feira, dia 5, Ana Maria Braga anunciou o ganhador do "Jogo de Panelas", reality culinário do matinal que revela as habilidades gastronômicas de pessoas comuns. "Eu disse que o voto de vocês (público) ia me ajudar", avisou Ana Maria, indicando que o desempate entre dois participantes aconteceu por conta da votação do público.
O cerimonialista Jean Faian, de 36 anos, levou a melhor e recebeu o prêmio de R$ 10 mil reais. "Muito feliz de poder participar desse quadro. Ainda não sei o que vou fazer com o prêmio", disse.
Além de ter a maior pontuação dentre as categorias avaliadas, ele recebeu os dois pontos extras do chef e do público, novidades desta edição. Jean foi escolhido pelo chef Tiago Caparroz como o melhor participante e recebeu ainda 29,9% dos votos do público, se tornando o campeão da competição.
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Na 24ª edição do "Jogo de Panelas", os participantes de Ribeirão Preto tiveram o desafio de apresentar novas receitas em meio a situações desafiadoras e divertidas. Durante a disputa, eles exerceram o papel de anfitriões em jantares temáticos e foram avaliados não só pelo preparo dos alimentos, mas também no desempenho ao organizar o evento, na escolha do tema, na decoração, no figurino, na compra e na combinação dos ingredientes certos.
O último jantar que reuniu os participantes aconteceu justamente na casa de Jean, que preparou um jantar cujo tema foi La Belle Venezia, levando os convidados a uma noite em Veneza.
 

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