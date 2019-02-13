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SOLIDÁRIA

Ivete Sangalo envia mantimentos para comunidade atingida por chuva no Rio

Além da cantora, outros artistas ajudam as vítimas, como Roberta Rodrigues e Cissa Guimarães

Publicado em 

13 fev 2019 às 17:29

Publicado em 13 de Fevereiro de 2019 às 17:29

13/02/2019 - Ivete Sangalo faz doações para o Vidigal, comunidade no Rio de Janeiro atingida por forte chuva no início de 2019 Crédito: Instagram/@ivetesangalo/@famagla
Ivete Sangalo é mais uma personalidade que se sensibiliza com a situação da comunidade do Vidigal, no Rio de Janeiro, que foi atingida por fortes chuvas no início do ano. Diversas famílias perderam suas casas com a tempestade e precisam de ajuda.
Na quinta-feira, 7, o ator Jonathan Azevedo, que mora ao lado de uma área onde houve um deslizamento, publicou "stories" em seu Instagram mostrando como ficou o local.
Jonathan, que vive na região do Vidigal, se mostrou impressionado: "Se liga numa parada... Minha casa é ali... Olha onde foi o deslizamento... Nem (a) 100 metros da minha casa. Tô muito de cara com isso. Olha isso tudo aqui, c***, pertinho da minha casa".
A atriz Roberta Rodrigues também se sensibilizou e fez um apelo, com vídeo nas redes sociais, para que as pessoas fizessem doações para a comunidade. Nesta terça-feira, 12, ela flagrou o momento da chegada de um caminhão repleto de mantimentos. "Vou mostrar quem mandou tudo isso", afirmou a atriz. "Veveta! Ser de luz! Olha o que você está proporcionando", vibrou Roberta Rodrigues, que recebeu o abraço da apresentadora Cissa Guimarães.
Nesta semana, ao completar 22 anos de idade, a funkeira Jojo Todynho aproveitou a festa para pedir aos convidados que façam doações para a comunidade Vidigal, no Rio de Janeiro.

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