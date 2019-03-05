Ivete Sangalo e o marido se disfarçam para curtir carnaval de rua

Ivete e o marido se disfarçam para curtir o carnaval Crédito: Reprodução / Instagram

A energia de

para o

é contagiante e parece não acabar. Depois de animar o público com seu trio elétrico em Salvador, já na madrugada desta terça-feira (5) a cantora foi curtir a folia nas ruas.

Acompanhada do marido Daniel Cady e de amigos, a baiana optou por uma fantasia que cobria todo o corpo e o rosto para que não fosse reconhecida.

"Achei que fosse dormir, mas aí fomos pra rua! Foi massa demais", disse a cantora ao publicar uma foto ao lado do marido nos stories do Instagram.

Ela também publicou um vídeo e outra foto na rede social. "E para fechar com chave de ouro, porque mainha é filha de Deus! Que carnaval! Brincar na rua não tem preço. Viva o carnaval!", escreveu na legenda.