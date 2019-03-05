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Energia contagiante

Ivete Sangalo e o marido se disfarçam para curtir carnaval de rua

Depois de animar o público com seu trio elétrico em Salvador, a cantora foi curtir a folia nas ruas

Publicado em 05 de Março de 2019 às 19:34

Publicado em 

05 mar 2019 às 19:34
Ivete e o marido se disfarçam para curtir o carnaval Crédito: Reprodução / Instagram
A energia de
Ivete Sangalo
para o
carnaval
é contagiante e parece não acabar. Depois de animar o público com seu trio elétrico em Salvador, já na madrugada desta terça-feira (5) a cantora foi curtir a folia nas ruas.
Acompanhada do marido Daniel Cady e de amigos, a baiana optou por uma fantasia que cobria todo o corpo e o rosto para que não fosse reconhecida.
"Achei que fosse dormir, mas aí fomos pra rua! Foi massa demais", disse a cantora ao publicar uma foto ao lado do marido nos stories do Instagram.
Ela também publicou um vídeo e outra foto na rede social. "E para fechar com chave de ouro, porque mainha é filha de Deus! Que carnaval! Brincar na rua não tem preço. Viva o carnaval!", escreveu na legenda.
Cady também compartilhou com seus seguidores esse momento. "Que sejamos livres, loucos, leves e felizes... nem que seja só por uma noite", disse ao publicar um vídeo em que anda abraçado com a mulher. 

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