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Marcelinho tem 9 anos

Ivete Sangalo aplaude filho mais velho tocando percussão em trio

Em seu retorno ao Carnaval de Salvador, um ano depois do nascimento das filhas gêmeas, Ivete Sangalo afirma que está emocionada com a resposta do público

Publicado em 04 de Março de 2019 às 20:56

Publicado em 

04 mar 2019 às 20:56
Ivete Sangalo aplaude filho mais velho tocando percussão em trio Crédito: Reprodução/Instagram
O filho mais velho de Ivete Sangalo, 46, Marcelinho, 9, chamou a atenção na noite de domingo (03) ao tocar percussão no trio elétrico comandado pela cantora, no circuito Barra-Ondina, em Salvador. Orgulhosa, a mãe aplaudiu o menino e publicou imagens da performance dele nos Stories do Instagram. Marcelinho tocou bateria e afoxé.
Em seu retorno ao Carnaval de Salvador, um ano depois do nascimento das filhas gêmeas, Ivete Sangalo afirma que está emocionada com a resposta do público. "Emoção. Meu coração pulsa quando encontro vocês. Tantos olhares de amor. Comigo e com vocês é Carnaval a vida inteira. Obrigadaaaaa! Amo vocês!", escreveu ela em seu Instagram.
No sábado (02), em seu primeiro dia comandando o bloco Coruja, Ivete optou por usar um vestido amarelo neon. Já no domingo (03), ela escolheu um vestido cheio de babados na cor azul. Antes de subir para o trio, brincou com o marido, o nutricionista Daniel Cady, 33. "Me dei bem. Vou pegar. Ele é o meu crush."

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