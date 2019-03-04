Ivete Sangalo aplaude filho mais velho tocando percussão em trio

O filho mais velho de Ivete Sangalo, 46, Marcelinho, 9, chamou a atenção na noite de domingo (03) ao tocar percussão no trio elétrico comandado pela cantora, no circuito Barra-Ondina, em Salvador. Orgulhosa, a mãe aplaudiu o menino e publicou imagens da performance dele nos Stories do Instagram. Marcelinho tocou bateria e afoxé.
Em seu retorno ao Carnaval de Salvador, um ano depois do nascimento das filhas gêmeas, Ivete Sangalo afirma que está emocionada com a resposta do público. "Emoção. Meu coração pulsa quando encontro vocês. Tantos olhares de amor. Comigo e com vocês é Carnaval a vida inteira. Obrigadaaaaa! Amo vocês!", escreveu ela em seu Instagram.
No sábado (02), em seu primeiro dia comandando o bloco Coruja, Ivete optou por usar um vestido amarelo neon. Já no domingo (03), ela escolheu um vestido cheio de babados na cor azul. Antes de subir para o trio, brincou com o marido, o nutricionista Daniel Cady, 33. "Me dei bem. Vou pegar. Ele é o meu crush."