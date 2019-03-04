Ivete Sangalo aplaude filho mais velho tocando percussão em trio

No sábado (02), em seu primeiro dia comandando o bloco Coruja, Ivete optou por usar um vestido amarelo neon. Já no domingo (03), ela escolheu um vestido cheio de babados na cor azul. Antes de subir para o trio, brincou com o marido, o nutricionista Daniel Cady, 33. "Me dei bem. Vou pegar. Ele é o meu crush."