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DEU RUIM

Isabella Santoni diz que teve mochila furtada em aeroporto no Rio

Mala, que era do namorado da atriz, tinha um computador novo

Publicado em 

16 mai 2019 às 15:39

Publicado em 16 de Maio de 2019 às 15:39

A atriz Isabella Santoni, 24, contou que foi vítima de um golpe na porta do aeroporto Santos Dumont, no Rio, na semana passada. Ela disse que, em um momento de distração, a mochila do seu namorado, Caio Vaz, que tinha um MacBook (laptop da Apple) dentro, foi furtada.
Isabella relatou o que aconteceu em vídeos publicados no Stories do seu Instagram nesta quarta (15), enquanto esperava o namorado buscá-la no aeroporto. "Semana passada, na quinta-feira (9), eu tive um dia bem estranho, acho que o pior da minha vida. Aconteceram diversas coisas (...) Agora, acho importante falar para vocês. Estou aqui esperando do lado de dentro, porque na semana passada eu sofri um golpe na porta do aeroporto, logo na saída", disse.
Segundo a atriz, ela estava sentada com as suas malas ao redor e fazendo Stories, quando uma mulher estrangeira esbarrou nela. "Eu pedi desculpas e ela perguntou alguma coisa em inglês, eu respondi. Quando olhei para o lado, tinham deixado uma mochila, que na hora eu pensei: Que mochila vazia é essa? Cadê a mochila do Caio? Pensei que devia estar com ele. Quando o Caio chegou, estava sem a mochila. Roubaram a mochila com um MacBook novinho, que ele tinha acabado de comprar. Foi o ápice de que, quando um dia está ruim, sempre pode piorar", disse.
Isabella e o namorado procuraram funcionários da Infraero para informar o ocorrido. "E me disseram que é uma quadrilha que atua ali no Santos Dumont", afirmou.
A atriz termina o relato pedindo para os seus seguidores tomarem cuidado. "As coisas materiais a gente corre atrás, mas o que acho importante falar é para a gente ficar ligado, porque o celular nos distrai e o mundo não está para brincadeira. Então, vamos nos proteger", concluiu.

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