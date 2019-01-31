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FIM DO ROMANCE

Irmão de Ariana Grande anuncia fim de namoro com casal

Participante do BBB americano estava num relacionamento com dois rapazes casados entre si

Publicado em 31 de Janeiro de 2019 às 17:15

Publicado em 

31 jan 2019 às 17:15
31/01/2019 - Frankie Grande e seus namorados, Daniel Sinasohn e Mike Pophis Crédito: Reprodução/Instagram
Chegou ao fim o trisal formado por Frankie Grande, 35, irmão da cantora Ariana Grande, com dois homens casados entre si. 
"Sou muito grato pelo meu último namoro. Evoluí muito, mas, ao mesmo tempo, não estava dando mais certo", disse Frankie, que participou de uma edição do Big Brother do EUA, à revista US Weekly. 
Segundo ele, um relacionamento com duas pessoas tem o dobro de momentos altos e de emoção, mas também tem o dobro de baixos e drama. "Os problemas também são em dobro", afirmou.
Frankie também disse que o término, ocorrido há cerca de um mês, foi amigável e que está feliz. "Isso é o que importa", finalizou.

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