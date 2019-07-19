Iran Malfitano vira motorista de aplicativo, diz colunista

Iran Malfitano está há dois anos longe das novelas. Na TV, seu último papel foi em "A Terra Prometida", da Record TV. Há 10 dias o que o ator tem feito é dirigir pelas ruas do Rio de Janeiro, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia.
Uma amiga da colunista foi contemplada pelo novo motorista e contou que ficou perplexa com o bom atendimento do ator. "Eu desci do carro quase tendo uma síncope, porque o meu crush de 'Malhação' estava dirigindo pra mim", disse a colega à Fábia Oliveira.
Iran atuou em "Malhação", na Globo, entre 2001 e 2003. Atualmente, o ator está quase irreconhecível, com barba cheia, mas com cavanhaque raspado. Ele deve estrear, em breve, na segunda temporada de "Juacas", no Disney Channel.