Iran Malfitano vira motorista de aplicativo, diz colunista

Uma amiga da colunista foi contemplada pelo novoe contou que ficou perplexa com o bom atendimento do ator. "Eu desci do carro quase tendo uma síncope, porque o meuestava dirigindo pra mim", disse a colega à Fábia Oliveira.

Iran atuou em "Malhação", na Globo, entre 2001 e 2003. Atualmente, o ator está quase irreconhecível, com barba cheia, mas com cavanhaque raspado. Ele deve estrear, em breve, na segunda temporada de "Juacas", no Disney Channel.