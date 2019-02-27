Internautas lamentam demissão de Fernando Rocha do 'Bem Estar'

27/02/2019 - Fernando Rocha estava no comando do 'Bem Estar', junto com Mariana Ferrão, desde 2011 Crédito: Ramón Vasconcelos/Globo

Nas redes sociais, as pessoas lamentaram a demissão de Fernando Rocha, um dos apresentadores do programa Bem Estar que, por vezes, fazia danças engraçadas e piadas entre as reportagens apresentadas. Rocha foi demitido da Globo e, assim, deixou de apresentar o programa. Agora, o matinal segue com a apresentação apenas de Mariana Ferrão.

No ano passado, uma dancinha do apresentador viralizou nas redes e ele ganhou ainda mais simpatizantes. Antes, Rocha tinha chamado a atenção por uma piada sobre a despedida entre a clara e o ovo.

Segundo a Globo, o contrato do apresentador vai até agosto, mas ele entrará de férias e já deixará o programa sobre qualidade de vida. Há algum tempo, já havia previsão de mudanças nos programas matutinos da emissora, e a audiência do Bem Estar não estava rendendo o suficiente para manter a atração no ar.

"A Globo e Fernando Rocha encerrarão seu vínculo de trabalho ao fim do contrato do apresentador, em agosto. Fernando entra de férias e deixa, nesta quarta-feira, dia 27, a função de apresentador do 'Bem Estar'. Ele não será substituído e Mariana Ferrão continua à frente do programa", disse a Globo em nota.

Confira a seguir a reação dos internautas após a demissão de Fernando Rocha: