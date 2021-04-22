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Influencer e namorado são encontrados mortos em Minas Gerais

A cantora e influencer Lívvia Bicalho, 37, e o namorado Rafael Ribeiro, 39, foram encontrados mortos no apartamento onde ela morava, no bairro JK, em João Molenvade, por volta das 13h desta quarta (21).

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 08:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 abr 2021 às 08:52
Influencer e namorado
A cantora e influencer Lívvia Bicalho, 37, e o namorado Rafael Ribeiro, 39, foram encontrados mortos em apartamento Crédito: Instagram | @livviabicalho
A cantora e influencer Lívvia Bicalho, 37, e o namorado Rafael Ribeiro, 39, foram encontrados mortos no apartamento onde ela morava, no bairro JK, em João Molenvade (114 km de Belo Horizonte), por volta das 13h desta quarta (21).
Segundo a Polícia Militar, Ribeiro teria matado a namorada a tiros e se suicidado em seguida. Testemunhas que ouviram uma briga de casal e barulho de tiros ligaram para o 190. Quando os policiais chegaram ao local encontraram o casal morto.
Nas redes sociais, seguidores da influencer lamentaram a morte e criticaram que mais um feminicídio foi cometido. A estatística de feminicídios de 2019 mostrou que o crime cresceu 7,2% no país, com expansão expressiva em alguns estados. São Paulo (182), Minas Gerais (136), Bahia (101) e Rio Grande do Sul (100) registraram o maior número de casos.
Um internauta elogiou um show de Bicalho, em Itabira (MG), e destacou o carisma, postura e presença de palco da cantora. Ele pediu um basta ao feminicídio e disse que nenhuma mulher merece morrer na mão de um homem.
"Chega de feminicídio, chega de homens se acharem donos de suas companheiras, esposas namoradas, é preciso dar um basta nisso. Nenhuma mulher merece morrer na mão de homem nenhum. Que encontre a paz, e que Deus conforte o coração de todos os familiares", escreveu.
Bicalho tinha um canal no YouTube com 2,6 mil inscritos e postava vídeos cantando. No Instagram, ela tinha 93 mil seguidores e produzia conteúdo sobre marketing digital, moda e lifestyle.

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