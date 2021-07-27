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Fim do romance

Henri Castelli e Sabrina Caminski terminam namoro após quatro meses

Modelo confirmou término dizendo que eles estão em 'momentos diferentes'

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 19:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jul 2021 às 19:44
Henri Castelli e Sabrina Caminski terminam namoro
Henri Castelli e Sabrina Caminski terminam namoro Crédito: Instagram/@sabrinacaminski
O ator Henri Castelli, 43, e Sabrina Caminski, 23, não formam mais um casal. O término da relação de quatro meses foi confirmado pela influenciadora digital e modelo com uma longa mensagem no Instagram.
"Em respeito a todos que nos acompanham e gostam do nosso trabalho, decidi vir me pronunciar porque há dias venho recebendo muitas mensagens perguntando sobre o meu relacionamento. Henri e eu não estamos mais juntos", escreveu nesta segunda-feira (26), sem falar a data exata do rompimento.
Ela continuou dizendo que a razão para o término é que os dois estavam "em momentos diferentes". "Tanto ele quanto eu estamos em fases de muitas mudanças, recomeços, e talvez isso tenha nos deixado desatentos a algumas coisas que são muito importantes para um relacionamento dar certo", continou.
Caminski reforçou que tem "carinho imenso" e torce pela felicidade de Castelli. "Acho que foi uma das fases mais intensas que vivi com alguém. Nós vivemos em meses o que a maioria dos casais vivem em anos. Mas tudo nessa vida tem um propósito, e tenho certeza que nós acrescentamos muito um na vida do outro", disse em outro trecho, finalizando com um pedido para que respeitem a decisão deles.

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"Para finalizar, peço que todos que nos acompanham estejam ao nosso lado. A vida é intensa, é rápida, e não sabemos o dia de amanhã. Então vivam, priorizem sua felicidade, e demonstrem todo amor que sentem", concluiu na postagem que conta com uma foto do agora ex-casal.
Eles assumiram o namoro em abril, mas estavam juntos desde março. Castelli tornou a relação pública ao postar um vídeo em que aparecia beijando Caminski, após ser surpreendido pela modelo que tinha ido até a porta do prédio dele com um buquê de flores, vinho e chocolates.
"Olha o golpe que me deram! Foi demais", escreveu o ator em seus Stories na ocasião. Nos vídeos publicados, Castelli mostrou a chegada de Caminski em seu prédio, que disse: "A surpresa sou eu". As imagens foram gravadas por Larissa Mendes, uma amiga deles.

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