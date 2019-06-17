Hackers usam Instagram de Jeremias para publicar fotos com bebidas

Instagram do cantor Jeremias Reis é hackeado Crédito: Reprodução Instagram

vencedor do The Voice Kids de 2019, Jeremias Reis, acumula publicações de bebidas, alguns vídeos e fotos aleatórias. Hakeado no início de junho, o perfil do, acumula publicações de bebidas, alguns vídeos e fotos aleatórias.

A antiga conta de Jeremias, que ainda tem 179 mil seguidores, está com o nome de @siyahbeyazhaziran. No último dia 3 de junho, o cantor compareceu com um advogado na Delegacia de Crimes Virtuais de Vitória para denunciar a invasão de seu perfil.

O titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), delegado Brenno Andrade disse que o crime ainda segue sob investigação.

"Foi solicitado ao Instagram mais esclarecimentos sobre o que aconteceu. Ainda não identificamos o criminoso. É um processo burocrático em que temos que esperar resposta do Instagram, podemos solicitar informações de outros órgãos como Ministério Público e Judiciário. A gente sabe que ele está sofrendo um prejuízo grande por conta dos parceiros comerciais que ele tem. A princípio parece ser um perfil de uma pessoa fora do país, mas não podemos afirmar por enquanto porque o criminoso pode simular até mesmo para disfarçar."

A pena para esse tipo de crime varia de três meses a um ano de prisão, como informa o delegado Brenno Andrade. "A pena varia de três meses a um ano, mas como o Jeremias está tendo prejuízo econômico por causa de seu perfil ter sido hackeado, já que ele tinha contados de cunho comercial ali. E isso pode fazer com que a pena para quem cometeu esse crime seja aumentada. O advogado dele também pode entrar com um pedido de indenização por danos morais no âmbito da esfera civil", acrescenta Brenno Andrade.

O titular da Delegacia de Crimes Virtuais de Vitória alerta para algumas medidas que podem ser tomadas na tentativa de evitar que perfis sejam hackeados.

"Tem algumas dicas importantes que a gente gosta de ressaltar: não compartilhar senhas pessoais, utilizar apenas dispositivos conhecidos, estar com anti-vírus atualizado, não clicar em links desconhecidos. Com esses cuidados a pessoa consegue minimizar um possível ataque de hackers", destaca.

Instagram de Jeremias Reis, vencedor do The Voice Kids 2019, é bloqueado após invasão hacker Crédito: Montagem Gazeta Online/Vitor Jubini

No novo perfil do cantor Jeremias, @cantorjeremiasreisoficial a primeira postagem foi uma nota explicando o que aconteceu e as providências que estão sendo tomadas.