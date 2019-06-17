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Crime virtual

Hackers usam Instagram de Jeremias para publicar fotos com bebidas

Vencedor do The Voice, Jeremias teve seu perfil de quase 180 mil seguidores hackeado

Publicado em 17 de Junho de 2019 às 15:35

Publicado em 

17 jun 2019 às 15:35
Instagram do cantor Jeremias Reis é hackeado Crédito: Reprodução Instagram
Hakeado no início de junho, o perfil do vencedor do The Voice Kids de 2019Jeremias Reis, acumula publicações de bebidas, alguns vídeos e fotos aleatórias.
A antiga conta de Jeremias, que ainda tem 179 mil seguidores, está com o nome de @siyahbeyazhaziran. No último dia 3 de junho, o cantor compareceu com um advogado na Delegacia de Crimes Virtuais de Vitória para denunciar a invasão de seu perfil. 
>"Esse prêmio é do Espírito Santo", diz Jeremias Reis ao chegar ao Estado
O titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), delegado Brenno Andrade disse que o crime ainda segue sob investigação.
"Foi solicitado ao Instagram mais esclarecimentos sobre o que aconteceu. Ainda não identificamos o criminoso. É um processo burocrático em que temos que esperar resposta do Instagram, podemos solicitar informações de outros órgãos como Ministério Público e Judiciário. A gente sabe que ele está sofrendo um prejuízo grande por conta dos parceiros comerciais que ele tem. A princípio parece ser um perfil de uma pessoa fora do país, mas não podemos afirmar por enquanto porque o criminoso pode simular até mesmo para disfarçar."
A pena para esse tipo de crime varia de três meses a um ano de prisão, como informa o delegado Brenno Andrade. "A pena varia de três meses a um ano, mas como o Jeremias está tendo prejuízo econômico por causa de seu perfil ter sido hackeado, já que ele tinha contados de cunho comercial ali. E isso pode fazer com que a pena para quem cometeu esse crime seja aumentada. O advogado dele também pode entrar  com um pedido de indenização por danos morais no âmbito da esfera civil", acrescenta Brenno Andrade. 
O titular da Delegacia de Crimes Virtuais de Vitória alerta para algumas medidas que podem ser tomadas na tentativa de evitar que perfis sejam hackeados.
>Jeremias é convidado para participar da Faculdade de Música do ES
"Tem algumas dicas importantes que a gente gosta de ressaltar: não compartilhar senhas pessoais, utilizar apenas dispositivos conhecidos, estar com anti-vírus atualizado, não clicar em links desconhecidos. Com esses cuidados a pessoa consegue minimizar um possível ataque de hackers", destaca.
Instagram de Jeremias Reis, vencedor do The Voice Kids 2019, é bloqueado após invasão hacker Crédito: Montagem Gazeta Online/Vitor Jubini
No novo perfil do cantor Jeremias, @cantorjeremiasreisoficial a primeira postagem foi uma nota explicando o que aconteceu e as providências que estão sendo tomadas.
"A Assessoria de Imprensa e Comunicação de Jeremias Reis esclarece que o cantor teve os perfis das redes sociais Instagram e Facebook hackeados na ultima segunda-feira (03). A invasão trouxe prejuízos ao cantor, que perdeu contatos profissionais importantes e precisará restabelecer o novo canal com seu público e fãs. Todas as providências para rever o perfil hackeado estão sendo tomadas por sua equipe jurídica e pela Delegacia de Crimes Virtuais de Vitória - ES. 'Estou muito triste. Mas, tenho certeza que meus fãs, amigos, seguidores e aqueles que gostam do meu trabalho e torcem por mim estão comigo nesse momento. Obrigada a todos pelas mensagens de apoio e carinho,'" frisou Jeremias Reis.

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