Gretchen faz homenagem à irmã que mora em Vila Velha: "Te amo"

Yara Miranda e Gretchen: noite de lançamento de livro na Praia da Costa, em Vila Velha

completa nova idade nesta sexta-feira (2). Aganhou até post de parabéns da cantora via. Na publicação, a Rainha do Rebolado escreveu: "Ela é linda, carinhosa, dedicada, uma super mãe, avó, irmã e amiga. Minha irmã amada, Yara Miranda, parabéns pelo seu dia. Que Deus te encha de bençãos. Te amo".

Recentemente, Yara virou notícia ao lançar seu livro "A Única Verdade", com noite de autógrafos e tudo. A obra trata de experiências e revelações que ela mesma teve em uma viagem pela Terra Santa.