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Polêmica

Gregório Duvivier ironiza Luciano Hang em novo ganho na Justiça

'Se perder de novo, ele pode pedir música no Fantástico!', ironiza o humorista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 20:36

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 20:36

Gregorio Duvivier e Luciano Hang, dono da Havan Crédito: Montagem
Pela segunda vez, o humorista Gregório Duvivier, 33, colunista da Folha, ganhou na Justiça contra o empresário Luciano Hang, dono da Havan. A informação foi divulgada por Lauro Jardim, do jornal O Globo.
No Twitter, Duvivier ironizou: "Se perder de novo @luciano_hang pode pedir música no Fantástico!". A frase é uma referência ao quadro do programa da Globo, em que jogadores de futebol podem pedir uma canção quando marcam três gols na mesma partida.

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Hang entrou com uma ação judicial contra Duviver por conta de um tuíte publicado pelo humorista do Porta dos Fundos em 10 de maio de 2019, em que ele escreveu: "Tô tisti alguém mata o 'véio da Havan'."
Para o empresário, além de injúria, houve incitação ao homicídio. Em decisão de agosto, a juíza Maria Tereza Donatti não aceitou o pedido de Hang. "O que temos é a irresignação de um cidadão diante de uma piada formulada por um humorista, nada além disso."O empresário recorreu.
Nesta segunda-feira (16), os desembargadores da Primeira Turma Recursal Criminal do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) recusaram, mais uma vez, o pedido. Segundo o jornalista Lauro Jardim, pesou o fato de Hang ter assumido o apelido "véio da Havan" publicamente há dois meses, o que incluiu a confecção de meias com o nome para seus funcionários usarem. Ainda cabe recurso.
Procurada, a assessoria de imprensa da Havan afirmou que não vai se manifestar sobre o assunto.

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