Grávida, Tatá Werneck passa mal e é socorrida por Larissa Manoela

A apresentadora Tatá Werneck, 35, que está grávida de quatro meses, passou mal nas gravações de seu programa, Lady Night, desta segunda-feira (13). Ela contou em suas redes sociais que ficou vomitando em uma lixeira e que precisou contar com o apoio da convidada da atração, a atriz Larissa Manoela, 18.
"Está sendo bem difícil pra mim", desabafou Tatá. "Mas deve ser mais difícil pras milhares de mulheres grávidas que passam mal e não têm apoio e têm vergonha de dizer com medo de perderem seus empregos. Penso em vocês o tempo todo! Por vocês, mulheres, prometo que não vou fazer parecer fácil o que não é", afirmou.
Outras artistas aproveitaram a reflexão de Tatá e comentaram as dificuldades durante a gravidez: "Também penso nelas o tempo todo. Força aí, Tatá", postou Fernanda Lima, 41, que também está esperando uma menina. "Sim, por favor. É um grande serviço que você prestará às mulheres", completou a atriz Letícia Tomazella, 33.
Tatá já havia revelado no início da gravidez que sofre de hiperêmese gravídica, mesma complicação que atingiu a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, 37, e que provoca náuseas intensas. Desde o início da gestação, ela tem usado as redes sociais para falar dos dificuldades da gestação, como vômitos e prisões de ventre.
Grávida de uma menina, Tatá ainda não escolheu o nome do bebê e acabou deixando essa missão para Larissa Manoela no programa gravado nesta segunda. A adolescente afirmou nas redes sociais da apresentadora que já está pensando em algumas opções e também aproveitou para se oferecer como babá para a criança.
O namorado de Tatá, o ator Rafa Vitti, 23, relatou à Folha na semana passada a dificuldade que o casal está tendo para escolher o nome: "São duas pessoas escolhendo e mais mil dando pitaco", brincou ele, que está no ar como João Guerreiro, na novela "Verão 90" (Globo).