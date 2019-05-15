Grávida, Tatá Werneck passa mal e é socorrida por Larissa Manoela

Larissa Manoela e a apresentadora do Lady Night, Tatá Werneck Crédito: Reprodução/Instagram @tatawerneck

Tatá Werneck, 35, que está grávida de quatro meses, passou mal nas gravações de seu programa, Lady Night, desta segunda-feira (13). Ela contou em suas redes sociais que ficou vomitando em uma lixeira e que precisou contar com o apoio da convidada da atração, a atriz Larissa Manoela, 18. A apresentadora, 35, que está, passou mal nas gravações de seu programa,, desta segunda-feira (13). Ela contou em suas redes sociais que ficou vomitando em uma lixeira e que precisou contar com o apoio da convidada da atração, a atriz, 18.

"Está sendo bem difícil pra mim", desabafou Tatá. "Mas deve ser mais difícil pras milhares de mulheres grávidas que passam mal e não têm apoio e têm vergonha de dizer com medo de perderem seus empregos. Penso em vocês o tempo todo! Por vocês, mulheres, prometo que não vou fazer parecer fácil o que não é", afirmou.

Outras artistas aproveitaram a reflexão de Tatá e comentaram as dificuldades durante a gravidez: "Também penso nelas o tempo todo. Força aí, Tatá", postou Fernanda Lima, 41, que também está esperando uma menina. "Sim, por favor. É um grande serviço que você prestará às mulheres", completou a atriz Letícia Tomazella, 33.

hiperêmese gravídica, mesma complicação que atingiu a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, 37, e que provoca náuseas intensas. Desde o início da gestação, ela tem usado as redes sociais para falar dos dificuldades da gestação, como vômitos e prisões de ventre. Tatá já havia revelado no início da gravidez que sofre de, mesma complicação que atingiu a duquesa de Cambridge,, 37, e que provoca náuseas intensas. Desde o início da gestação, ela tem usado as redes sociais para falar dos dificuldades da gestação, como vômitos e prisões de ventre.

Grávida de uma menina, Tatá ainda não escolheu o nome do bebê e acabou deixando essa missão para Larissa Manoela no programa gravado nesta segunda. A adolescente afirmou nas redes sociais da apresentadora que já está pensando em algumas opções e também aproveitou para se oferecer como babá para a criança.