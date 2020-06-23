Grávida, Mariana Weickert é diagnosticada com novo coronavírus

A apresentadora Mariana Weickert, do Domingo Espetacular, da Record Crédito: Divulgação

A apresentadora Mariana Weickert, 38, afirmou nesta segunda-feira (22), por meio de suas redes sociais, que teve resultado positivo para o novo coronavírus. Perto de dar à luz seu segundo filho, a ex-modelo afirmou que não entende como contraiu a doença, já que estava em isolamento absoluto.

"Estamos todos bem. Muito assustados com o diagnóstico, até porque a gente está na reta final da gravidez, estou entre 38 e 39 semanas. Me cuidei muito, a gente era tipo a 'família nóinha', mas sempre achei melhor pecar pelo excesso de zelo", afirmou ela, que confirmou diagnóstico positivo para toda a família.

Mariana afirmou ter alguns sintomas, como moleza, dor de cabeça e ausência de paladar, apesar de continuar a comer como uma "capivara raivosa". Ela disse ainda que torce para que o bebê, que se chamará Felipe, espere um pouco para nascer, para que ela não tenha mais sintomas e possa ficar com ele após o parto.