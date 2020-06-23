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Grávida, Mariana Weickert é diagnosticada com novo coronavírus

Apresentadora está chegando na 39ª semana de gestação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2020 às 10:28

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 10:28

A apresentadora Mariana Weickert, do Domingo Espetacular, da Record
A apresentadora Mariana Weickert, do Domingo Espetacular, da Record Crédito: Divulgação
A apresentadora Mariana Weickert, 38, afirmou nesta segunda-feira (22), por meio de suas redes sociais, que teve resultado positivo para o novo coronavírus. Perto de dar à luz seu segundo filho, a ex-modelo afirmou que não entende como contraiu a doença, já que estava em isolamento absoluto.
"Estamos todos bem. Muito assustados com o diagnóstico, até porque a gente está na reta final da gravidez, estou entre 38 e 39 semanas. Me cuidei muito, a gente era tipo a 'família nóinha', mas sempre achei melhor pecar pelo excesso de zelo", afirmou ela, que confirmou diagnóstico positivo para toda a família.

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Mariana afirmou ter alguns sintomas, como moleza, dor de cabeça e ausência de paladar, apesar de continuar a comer como uma "capivara raivosa". Ela disse ainda que torce para que o bebê, que se chamará Felipe, espere um pouco para nascer, para que ela não tenha mais sintomas e possa ficar com ele após o parto.
Casado com o empresário, o empresário Arthur Ferraz Falk, Mariana já é mãe de da pequena Theresa. Há alguns meses, ainda no início da gravidez de Felipe, a apresentadora já falava que deve parar por aqui, embora não descarte totalmente um terceiro filho. "Até gostaria, mas acho que vamos ficando mais cansadas."

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